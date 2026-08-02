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Yaşam Korkunç olay! Krikonun kaymasıyla 1,5 tonluk aracın altında kaldı
Yaşam

Korkunç olay! Krikonun kaymasıyla 1,5 tonluk aracın altında kaldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Korkunç olay! Krikonun kaymasıyla 1,5 tonluk aracın altında kaldı

Bursa İnegöl'de otomobilini tamir etmek için krikoyla kaldıran Hüsnü E., krikonun kayması sonucu aracın altında sıkıştı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilini tamir eden Hüsnü E., krikonun aniden kaymasıyla 1,5 tonluk aracın altında kaldı.

 

Olay, saat 16.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Zorlu Sokak'ta bulunan bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Hüsnü E., 16 BF 616 plakalı otomobilini tamir etmek için krikoyla kaldırdı. Hüsnü E., krikonun kaymasıyla 1,5 ton ağırlığındaki aracın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştığı aracın altından çıkarılan Hüsnü E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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