FETÖ'den "Asırlık Gece" dizisine kirli operasyon! IMDb üzerinden organize saldırı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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TRT'nin 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan "Asırlık Gece" dizisi, yayınlanmasının ardından geniş izleyici kitlesinden ilgi görürken, FETÖ mensuplarının hedefi haline geldi. Örgütün dijital mecralarda organize şekilde harekete geçtiği, özellikle IMDb üzerinden koordineli puan düşürme kampanyası yürüttüğü ortaya çıktı. Oylama istatistiklerinde ABD, Almanya, Hollanda ve Belçika gibi FETÖ mensuplarının yoğun bulunduğu ülkelerin öne çıkması dikkat çekti.
TRT tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı geceyi konu alan "Asırlık Gece" dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerden büyük ilgi gördü.
Darbe girişimi sırasında yaşanan olayları, milletin demokrasi mücadelesini ve güvenlik güçlerinin verdiği mücadeleyi ekrana taşıyan yapım, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
FETÖ'den dijital karalama kampanyası
Dizinin gördüğü ilginin ardından FETÖ mensuplarının dijital platformlarda organize bir karalama kampanyası başlattığı görüldü.
Özellikle uluslararası film ve dizi veri tabanı IMDb üzerinden yürütülen koordineli puanlama faaliyetleriyle dizinin puanının düşürülmeye çalışıldığı belirtildi.
Oylama istatistikleri dikkat çekti
IMDb'de yer alan oylama verileri incelendiğinde, en fazla oy kullanılan ülkeler arasında ABD, Almanya, Hollanda ve Belçika'nın öne çıktığı görüldü.
Söz konusu ülkeler, FETÖ mensuplarının yoğun olarak bulunduğu merkezler arasında gösteriliyor. Bu durum, puanlama faaliyetlerinin organize şekilde yürütüldüğü yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.
Amaç uluslararası algıyı etkilemek
Uzmanlar, dijital platformlarda yürütülen bu tür koordineli kampanyaların, yapımların uluslararası görünürlüğünü ve algısını olumsuz etkilemeyi hedeflediğine dikkat çekiyor.
IMDb gibi küresel ölçekte referans kabul edilen platformlardaki puanların, yabancı izleyicilerin tercihlerini etkileyebildiği belirtilirken, organize oy kullanımıyla içeriklerin itibarsızlaştırılmasının amaçlandığı ifade ediliyor.
15 Temmuz'u anlatan yapımlar hedef alınıyor
"Asırlık Gece" dizisi, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan yapımlar arasında yer alıyor. Yapımda, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaşanan gelişmeler, vatandaşların direnişi ve devlet kurumlarının mücadelesi anlatılıyor.
Dizinin yayınlanmasının ardından başlayan dijital karalama kampanyası, 15 Temmuz'u konu alan içeriklerin uluslararası platformlarda da hedef alınabildiğini bir kez daha ortaya koydu.
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