  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul’da poyraz etkili oluyor ama... Tarih verildi o gün sıcaklıklar 40 dereceye dayanacak Mazot zammından sonra LPG'ye de zam geliyor Nikolas Farantouris'tan tansiyonu artıracak sözler: Bu bilgi bana saatler önce ulaştı, Türk ordusunda devasa bir hareketlilik var Kalp krizinin iki dostu sadece bu meyve daha büyük ilgi gördü! Daha değerli türü keşfedildi: Avokado keşfi Arap hamlesi şaşırtacak: NEOM'a göndermediler NEOM'dan almak istiyorlar.. Beşiktaş'ta transferde devasa bir hareketlilik sürüyor! Ama bu sefer gelen haber hiç iyi olmadı Bu iddia çok konuşulur! Büyük teklifi resmen iletti... Acun Ilıcalı Hull City'ye istiyor! Dünya gündemine oturan keşif: Altından daha değerli rezerv bulundu Fenerbahçe'nin gündemine oturdu sağ kanatın yeni efsanesi: Teklif yapıldı bile Arap ülkesi tuzağı gördü: Türkiye'ye büyük teklifi ilettiler
Spor
6
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe'nin gündemine oturdu sağ kanatın yeni efsanesi: Teklif yapıldı bile

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'nin gündemine oturdu sağ kanatın yeni efsanesi: Teklif yapıldı bile

Rafael Leao transferinde istediği sonucu alamayan Fenerbahçe, İsmaila Sarr transferinde aşama kaydetti.

#1
Foto - Fenerbahçe'nin gündemine oturdu sağ kanatın yeni efsanesi: Teklif yapıldı bile

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze'yi eleyen Fenerbahçe, kanat hattını güçlendirmek için Transfer çalışmalarını sürdürüyor. Milan forması giyen Rafael Leao transferinde istediği sonuca ulaşamayan sarı-lacivertli yönetim, rotasını Premier Lig'e çevirdi.

#2
Foto - Fenerbahçe'nin gündemine oturdu sağ kanatın yeni efsanesi: Teklif yapıldı bile

Yönetim, Crsytal Palace forması giyen sağ kanat oyuncusu Ismaila Sarr ile ilgileniyor. Tuttomercato'da yer alan habere göre Senegalli kanat oyuncusunun Fenerbahçe'ye katılmaya çok yakın olduğu ve resmi transferin önümüzdeki birkaç saat içinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

#3
Foto - Fenerbahçe'nin gündemine oturdu sağ kanatın yeni efsanesi: Teklif yapıldı bile

Sarı-lacivertli ekibin teklifini kabul eden 28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 yılına kadar devam ediyor. Senegalli yıldız sağ kanat olmasına karşın forvet arkası ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

#4
Foto - Fenerbahçe'nin gündemine oturdu sağ kanatın yeni efsanesi: Teklif yapıldı bile

Crystal Palace ile 92 karşılaşmada görev alan kanat oyuncusu 33 gol ve 10 asist kaydetti.

#5
Foto - Fenerbahçe'nin gündemine oturdu sağ kanatın yeni efsanesi: Teklif yapıldı bile

Piyasa değeri 45 milyon Euro olan yıldız futbolcu 2024 yılında Marsilya'dan 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibine transfer olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sen neymiş be Erdal! Müteahhitten olay sözler: Benden 4 milyon lira rüşvet istediler
Gündem

Sen neymiş be Erdal! Müteahhitten olay sözler: Benden 4 milyon lira rüşvet istediler

Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na müşteki sıfatıyla ifade veren müteahh..
Karadeniz’de saldırıya uğrayan yük gemisi battı!
Dünya

Karadeniz’de saldırıya uğrayan yük gemisi battı!

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom bünyesindeki FESCO'ya ait "Yanina" adlı konteyner gemisinin, Karadeniz'de insansız hava aracı (..
Komünistlerin yeni transferi! Fırıldak Cemal’den delikanlılık dersleri
Gündem

Komünistlerin yeni transferi! Fırıldak Cemal’den delikanlılık dersleri

Yaptığı parti değişiklikleri ve birbirine zıt açıklamalarıyla ‘Fırıldak’ adıyla nam salan ve son olarak Komünistlerin marşını söylerken görü..
FETÖ’cü alçak enselenmeden önce bakın neler yapmış: Adım adım takip
Gündem

FETÖ’cü alçak enselenmeden önce bakın neler yapmış: Adım adım takip

15 Temmuz'da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde yer alan firari FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin i..
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Şarkıcı Çelik'e sosyal medyadan teşekkür etti
Sağlık

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Şarkıcı Çelik'e sosyal medyadan teşekkür etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şarkıcı Çelik Erişçi'nin sosyal medyadan bir hastaneye iyi dileklerini ilettiği videoyu alıntılayarak Çelik'e..
İstanbul'da CHP'li üç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Gündem

İstanbul'da CHP'li üç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

İstanbul'da Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi AK Par..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23