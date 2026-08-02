Fenerbahçe'nin gündemine oturdu sağ kanatın yeni efsanesi: Teklif yapıldı bile
Rafael Leao transferinde istediği sonucu alamayan Fenerbahçe, İsmaila Sarr transferinde aşama kaydetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rafael Leao transferinde istediği sonucu alamayan Fenerbahçe, İsmaila Sarr transferinde aşama kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze'yi eleyen Fenerbahçe, kanat hattını güçlendirmek için Transfer çalışmalarını sürdürüyor. Milan forması giyen Rafael Leao transferinde istediği sonuca ulaşamayan sarı-lacivertli yönetim, rotasını Premier Lig'e çevirdi.
Yönetim, Crsytal Palace forması giyen sağ kanat oyuncusu Ismaila Sarr ile ilgileniyor. Tuttomercato'da yer alan habere göre Senegalli kanat oyuncusunun Fenerbahçe'ye katılmaya çok yakın olduğu ve resmi transferin önümüzdeki birkaç saat içinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.
Sarı-lacivertli ekibin teklifini kabul eden 28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 yılına kadar devam ediyor. Senegalli yıldız sağ kanat olmasına karşın forvet arkası ve sol kanatta da görev yapabiliyor.
Crystal Palace ile 92 karşılaşmada görev alan kanat oyuncusu 33 gol ve 10 asist kaydetti.
Piyasa değeri 45 milyon Euro olan yıldız futbolcu 2024 yılında Marsilya'dan 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibine transfer olmuştu.
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