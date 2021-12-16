Yetimhanede misyoner tuzağı
1950 yılında Rahibe Teresa tarafından kurulan Missionaries of Charity adlı sözde yardım kurumunun, Hindistan’da, çocuk esirgeme kurumundaki kızlara haç takarak İncil okumaya zorladığı iddia edildi.
Münübe Yılmaz
1950 yılında Rahibe Teresa tarafından kurulan Missionaries of Charity adlı sözde yardım kurumunun Hindistan’da misyonerlik faaliyetleri yürüttüğü iddia edildi. Hindistan polisi, Gujarat eyaletinde, Missionaries of Charity yetkililerinin çocuk esirgeme kurumundaki kızlara haç takarak İncil okumaya zorladığı yönünde iddialar bulunduğunu, söz konusu iddiaların araştırıldığını açıkladı.
Kurumun kütüphanesinde 13 İncil bulunmuş
Polise yapılan şikayetin çocuk esirgeme kurumu ve diğer bölge yetkililerinin raporlarına dayandığını söyleyen Vadodara bölgesi sosyal hizmet görevlisi Mayank Trivedi ise raporlarda, çocuk esirgeme kurumunun kütüphanesinde 13 İncil bulunduğu, orada yaşayan kızların da dini metinleri okumak zorunda kaldığına yönelik bilgilerin yer aldığını ifade etti. Missionaries of Charity yetkilileri söz konusu iddiaları yalanlamakla yetindi.