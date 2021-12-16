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Dünya Yetimhanede misyoner tuzağı
Dünya

Yetimhanede misyoner tuzağı

1950 yılında Rahibe Teresa tarafından kurulan Missionaries of Charity adlı sözde yardım kurumunun, Hindistan’da, çocuk esirgeme kurumundaki kızlara haç takarak İncil okumaya zorladığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 23:02:00 - 2021-12-16 23:04:08
Yetimhanede misyoner tuzağı

 

Münübe Yılmaz

1950 yılında Rahibe Teresa tarafından kurulan Missionaries of Charity adlı sözde yardım kurumunun Hindistan’da misyonerlik faaliyetleri yürüttüğü iddia edildi. Hindistan polisi, Gujarat eyaletinde, Missionaries of Charity yetkililerinin çocuk esirgeme kurumundaki kızlara haç takarak İncil okumaya zorladığı yönünde iddialar bulunduğunu, söz konusu iddiaların araştırıldığını açıkladı.

Kurumun kütüphanesinde 13 İncil bulunmuş

Polise yapılan şikayetin çocuk esirgeme kurumu ve diğer bölge yetkililerinin raporlarına dayandığını söyleyen Vadodara bölgesi sosyal hizmet görevlisi Mayank Trivedi ise raporlarda, çocuk esirgeme kurumunun kütüphanesinde 13 İncil bulunduğu, orada yaşayan kızların da dini metinleri okumak zorunda kaldığına yönelik bilgilerin yer aldığını ifade etti. Missionaries of Charity yetkilileri söz konusu iddiaları yalanlamakla yetindi.

 

 

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