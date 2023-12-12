Yetim Vakfı’ndan yetim çocuklar için kış projesi: “Sıcacık Sevgiye Soğuk İşlemez”

Kış mevsimi, beraberinde bir takım zorlukları getiriyor. Soğuk havaya bağlı hastalıklar artıyor. Çocuğunu okula gönderirken, onun beslenme ihtiyacını dahi karşılamakta güçlük çeken aileler, ısınma ihtiyacına bağlı daha başka sorunla da yüz yüze geliyor. Geçen yıl son yüzyılın en büyük iki ayrı deprem felaketini yaşayan Güneydoğu’da aileler hala zor şartlarla mücadele ediyor. Bunun haricinde yakacak temin edemeyen dar gelirli aileler yardıma ihtiyaç duyuyor. Bütün bunların yanı sıra sınırın diğer tarafında savaştan kaçarak çadır kentlere ve briket evlere sığınan Suriyeli aileler ise kış mevsimini daha ağır şartlarda geçirmek zorunda kalıyor. Özellikle bu bölgede, yetim çocuklarına tek başına bakmak zorunda kalan annelerin durumunu iyileştirmek ve onlara sıcacık bir kış geçirmeleri için yardımcı olmak insani bir görev olarak öne çıkıyor.

12 ülkeye kış yardımı

Yetim Vakfı, 2023-2024 yılı Kış Kampanyası kapsamında “ Sıcacık Sevgiye, Soğuk İşlemez ” sloganı ile Türkiye ile birlikte dünyanın 12 farklı ülkesinde hayırsever bağışçıların desteklerini yetim çocuklara ulaştırarak kış dönemini sorunsuz atlatmalarını temin edecek. Proje kapsamında yetim çocuklar ve annelerine kışlık kıyafet (mont, bot, atkı, bere, eldiven), soba, yatak, battaniye ile ısınma destekleri (odun, kömür, mazot, fatura desteği) sunulacak.

Hedef yetim çocuklar

Yetim Vakfı’nın çalışma alanına giren yetim, öksüz, terk edilmiş ve sosyal yetim kapsamı içerisinde bulunan 1 milyarı aşkın oldukça geniş bir kitle bulunuyor. Bu çerçevede yetim ve öksüz çocukların, yetimhane, yetim aile yerleşkeleri ve kimsesiz çocukların bulunduğu yurtlar, evler ve elbette anne babaları olsa dahi onların sevgi, şefkat ve ilgisinden mahrum durumda bulunan sosyal yetimlerin bulunduğu ülke ve bölgelerde dağıtım çalışmaları yapılacak.

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Depremzedelere 1000 ton kömür

Kampanya kapsamında Türkiye’de 3000’er adet bot/çizme, atkı/bere/eldiven ve mont dağıtılacak. Suriye’de ise 4015’er adet bot/çizme, atkı/bere/eldiven ve mont dağıtılacak. Türkiye’de deprem bölgesine 1000 ton kömür dağıtılacak. Suriye’de ise 201 ton kömür, 4500 adet battaniye ve 296 adet soba dağıtılması hedefleniyor.

Hangi ülkelere gidilecek?

Başta Türkiye olmak üzere Afrika’da Tunus; Balkanlar’da Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya; Kafkasya’da Azerbaycan; Güney ve Güneydoğu Asya’da Arakan, Bangladeş; Ortadoğu’da Filistin, Irak, İran, Lübnan, Lübnan/Filistin Mülteci Kampları, Suriye ve Yemen ile birlikte toplam 12 ülkede kış desteği verilmesi planlanıyor. Bu ülkelere kışlık kıyafet, battaniye-yorgan, yakacak ve soba yardımları yapılacak.

Nasıl destek olunur?

Yetim Vakfı’nın Kış Projesine destek olmak isteyenler yetimvakfi.org.tr internet adresinden online bağış sayfasına girerek Giyim Seti Desteği (Bot, Mont, Atkı, Bere, Eldiven) için 1.000,00 ₺, Yakacak Desteği (Odun/Kömür/Mazot/Doğalgaz Desteği) için ise 750,00 ₺ bağışta bulunabiliyor. Ayrıca projeye KISA SMS hattı 9868’e YARDIM yazıp göndererek 10 ₺ veya diğer KISA SMS hattı 8868’e YARDIM yazıp göndererek 70 ₺ bağışta bulunmak da mümkün.