  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İzmir'de çocuk istismarı şoku! 11 yaşındaki çocuğun müstehcen görüntüleri savcılığı harekete geçirdi Kılıçdaroğlu’ndan adaylık sinyali: Genel merkezdeki afişlerde dikkat çeken detay Küresel haydutu çıldırtan karar: Trump'ın ismi sökülüp atıldı! Artık CHP yerine bakın ne diyorlar! Ali Mahir partililerle buluşacakları il başkanlığını bakın nasıl ilan etti! ABD'den İran'a 1 milyar dolarlık kripto darbesi! Washington düğmeye bastı: İran'ın dijital servetine el konuldu Emeklinin gönlü böyle alınacak! En düşük emekli maaşı için çılgın rakam... CHP’de hesap savaşı! Sosyal medya şifreleri krizi büyütüyor Bakan Çiftçi’den sürücülere mesaj: Devlet tuzak kurmaz! Denetimler sizi korumak için! Bir çöp tenekesini 5 kişi boyuyor! CHP'li belediyede dikkat çeken görüntü Beyaz Saray'dan İran'a yönelik küstah dayatmalar: Siyonist ortakla kanlı senaryo sürüyor
Dünya Uyuşturucu operasyonu: 1335 kişi yakalandı, 450 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Dünya

Uyuşturucu operasyonu: 1335 kişi yakalandı, 450 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Uyuşturucu operasyonu: 1335 kişi yakalandı, 450 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İtalya’da polis ekiplerinin ülke genelinde düzenlediği geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda 1335 kişi gözaltına alındı. Aylar süren takip ve soruşturmanın ardından yapılan operasyonlarda 450 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İtalya’da uyuşturucu kaçakçılığına yönelik ülke çapında düzenlenen operasyon, binlerce kişinin yakalanmasıyla sonuçlandı. İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İtalyan polisinin bugün gerçekleştirdiği büyük uyuşturucu operasyonu hakkında bilgi verdi.

 

Piantedosi, "Polis tarafından ülke genelinde yürütülen ve 1335 kişinin yakalanmasına, 450 kilogram uyuşturucunun ele geçirilmesine yol açan operasyon, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede olağanüstü bir başarıyı temsil etmektedir." ifadesini kullandı.

İtalya İçişleri Bakanı Piantedosi, bugünkü operasyonun aylar süren soruşturma ve takip neticesinde yapıldığını kaydetti.

 

“Suça yıkıcı bir darbe vurdu”

Başbakan Giorgia Meloni de X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ülke çapındaki bu büyük operasyon, suça yıkıcı bir darbe vurdu. Polis teşkilatını ve bu önemli başarıya katkıda bulunan herkesi tebrik ederim. Hükümet, hukuka uygunluk ve güvenlik yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir. Suça vurulan her darbe, tüm vatandaşlar için daha fazla koruma ve daha fazla huzur anlamına gelir."

Ulaşımın geleceği İtalya’da! Karsan hidrojenli otobüsleri teslim etti!
Ulaşımın geleceği İtalya’da! Karsan hidrojenli otobüsleri teslim etti!

Otomotiv

Ulaşımın geleceği İtalya’da! Karsan hidrojenli otobüsleri teslim etti!

Sumud aktivistleri İtalya'ya döndü
Sumud aktivistleri İtalya'ya döndü

Dünya

Sumud aktivistleri İtalya'ya döndü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kirli plan deşifre oldu! Gazeteci Zafer Şahin CHP’deki sinsi tezgahı ve Türkiye’yi bölme senaryosunu tek tek anlattı!
Gündem

Kirli plan deşifre oldu! Gazeteci Zafer Şahin CHP’deki sinsi tezgahı ve Türkiye’yi bölme senaryosunu tek tek anlattı!

Gazeteci Zafer Şahin, katıldığı televizyon programında Türkiye’nin yakın siyasi tarihine ve küresel şer odaklarının iç siyaset üzerindeki si..
Okyanus ötesinin Manisa tezgahı ifşa oldu! FETÖ itirafçısı bombaladı: Özgür Özel'i Amerika parlatıp bu noktaya getirdi!
Gündem

Okyanus ötesinin Manisa tezgahı ifşa oldu! FETÖ itirafçısı bombaladı: Özgür Özel'i Amerika parlatıp bu noktaya getirdi!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) itirafçısı Enes Uludemir, karanlık yapının siyaseti dizayn etme operasyonlarına dair kan donduran açıklamalar..
İstanbul'un fethinin 573. yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
Siyaset

İstanbul'un fethinin 573. yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlama Programı"nda açıklamalarda bulun..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23