Başörtüsü karşıtından Hırsız savunması: Hukuk mukuk dinlemeyiz, hırsızımıza dokunanı yakarız!
Ali Karahasanoğlu, kaleme aldığı bugünkü yazısında, CHP kurultaylarına ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’nin verdiği “mutlak butlan” kararına karşı yükselen itirazları sert bir dille eleştirdi. Karahasanoğlu, bu kararı tartışmaya açanların başında gelen eski Danıştay Başsavcısı Turgut Candan'ın geçmişteki başörtüsü karşıtı tutumuna dikkat çekerek, bu çevrelerin hukuki bir durumu değil, siyasi bir yapıyı korumaya çalıştıklarını savundu.
Karahasanoğlu, BAM’ın kararının ardından fondaş medyanın ve eski müesses nizamın aktörlerinin paniklediğini belirterek, "Yıllarca hukuk devletinden dem vuranlar, ucu CHP’nin gayrimeşru koltuk düzenine dokununca birden 'hukuk bükücü' kesiliverdiler" ifadelerini kullandı.
"Hukuk Değil, CHP'yi Kurtarma Operasyonu"
Siyasi Partiler Kanunu’nun 121. maddesi ve Medeni Kanun’un 83. maddesine atıfta bulunan Karahasanoğlu, kurultay süreçlerinde genel kurul kararlarının iptali ve butlanı davalarında genel yetkili mahkemelerin yetkili olduğunu vurguladı. "Burada özel bir seçim yargısı var, o yüzden genel mahkeme bakamaz" söyleminin hukuki temelden yoksun olduğunu belirten yazar, YSK’nın görevinin ise seçim güvenliği ve sonuç tescili ile sınırlı olduğunu hatırlattı.
"Geçmişin Yasakçıları Bugünün Hırsız Avukatları"
Yazısının önemli bir bölümünü Turgut Candan’ın geçmişteki beyanlarına ayıran Karahasanoğlu, şu tespitlerde bulundu:
- Turgut Candan'ın Sicili: Candan’ın yıllar içinde başörtüsünü "çağdaş olmayan bir giysi" olarak tanımladığını, dinsel özgürlüklere karşı olduğunu ve yargıda tarafsızlık adı altında başörtüsü karşıtı görüşlerini açıkça ifade ettiğini hatırlattı.
- İdeolojik Dayanışma: Karahasanoğlu, "Örtüyü yasaklatmak için uğraşanlar, bugün CHP’deki yolsuzlukları ve usulsüzlükleri aklamak için devreye giriyor" diyerek, bu isimlerin ortak paydasının "başörtü karşıtlığı ve statükoculuk" olduğunu öne sürdü.
- İmamoğlu ve Özel Eleştirisi: Yazıda, bu hukukçu ve medya gruplarının asıl gayesinin Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in konumunu korumak olduğu, bunun için de hukuki gerçekleri görmezden geldikleri iddia edildi.
Ali Karahasanoğlu, yazısını "Hırsızları, yolsuzları savunanları, kurtarmak isteyenleri görüyorsunuz; hepsi başörtü karşıtları" sözleriyle noktalayarak, CHP’yi savunanların hukuki değil, ideolojik bir refleksle hareket ettiğini savundu.
