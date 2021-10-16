Yetim Vakfı ve ÖZKUR BİR yetim çocuklar için bir araya geldi

Özel Öğretim Kurumları Birliği (ÖZKUR BİR) ile Yetim Vakfı arasında yapılan bu işbirliği ile yetim ve sosyal yetim çocukların bütünsel olarak, kuşatılması ve korunmaya ihtiyaç duyan çocuklarımızın topluma kazandırılması hedefleniyor.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca çocuk başta aile şefkati olmak üzere eğitim, sağlık, barınma gibi birincil, fiziki ihtiyaçlardan mahrum bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor.

Yapılan bu antlaşma ile sınıflar ve öğretmenler yetim kardeşleri için el ele verip, iyilikleri çoğaltacaklar. Akademik, sosyal, manevi-ahlaki, sportif, sanatsal, psikolojik, mesleki gelişimleri için organize edilen ‘Esenlik Durakları’ çalışmaları için gönüllü üye okullar destek verecek. Çocuklar, okulların derslikleriyle birlikte, sosyal ve sportif imkânlarından yararlanacak.

‘Yetim yavrularımız için bir aradayız’

Yetim Vakfı ve ÖZKUR BİR ile bugün yetim çocuklarımız için hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini ifade eden Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, “Yetim çocuklarımızın ülkelerine, çevrelerine daha faydalı, yararlı bir birey olarak yetiştirmelerini sağlamak için büyük gayretler gösteriyoruz. Bu önemli meselede bize destek veren ÖZKUR BİR ve tüm üye okullara teşekkür ediyorum. Bu kıymetli çalışmayı uzun süre birlikte sürdürmeyi Rabbimden niyaz ediyorum.”

‘Türkiye’deki tüm üye okullarımızla destek olacağız’

Bu güzel ve hayırlı bir hizmette ortak çalışacakları için çok mutlu olduklarını söyleyen ÖZKURBİR Yönetim Kurulu Başkanı B. Enis Şener, ”Yetim Vakfı’nın bugüne kadar yaptığı çalışmaları yakından takip ediyoruz ve gerçekten güzel, hayırlı işler yapıyorlar tebrik ediyorum. Birlikte start verdiğimiz bu hayırlı çalışma inşallah daha da büyüyecek ve Türkiye’nin birçok yerindeki üye kurumlarımızla, öğretmenlerimizle yetimlere destek olmaya devam edeceğiz.”

Ayrıca yapılan protokolle, birliğe üye okullardaki her sınıfın bir yetim çocuğumuza sponsor olması yönünde ‘Sırada İyilik Var’ projesine katılım sağlanacak.