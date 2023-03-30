Yetim sponsorluk bedeli değişti

İHH dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan 47 ülkede ve Türkiye’de 137 bin 169 yetim çocuğu sponsorluk sistemiyle her ay düzenli olarak destekliyor. Sistemle, yetimlerin eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçlarına önemli bir katkı sağlanıyor.

Her yıl 120 ülkede ise 1 milyondan fazla yetim çocuğa dönemsel yardımlar ulaştırılıyor.

1 Mart’tan itibaren uygulanmaya başlandı

İHH, pandemiden itibaren dünya genelinde yaşanan ekonomik sorunlar ve döviz kurundaki artış sebebiyle yetim sponsorluk bedelini 250 liradan 400 liraya yükseltti. Yapılan artış, 1 Mart’tan itibaren uygulanmaya başlandı.

Yetim Sponsorluk Sistemiyle bir kişi, aile, kurum, arkadaş grubu, sınıf veya okul bir yetime sponsor olabiliyor.

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İHH 30 yılı aşkın süredir yetimler için çalışmalar yapıyor

Dünya genelinde 140 milyondan fazla yetim çocuğun olduğu tahmin ediliyor. Yetim çocukların çoğu, işgal, savaş ve krizlerin yaşandığı coğrafyalarda yaşıyor. Aile korumasından uzak çocukların önemli bir kısmı; insan kaçakçılığı, çocuk askerliği, çocuk işçiliği, organ mafyası, madde bağımlılığı, suç örgütleri ve dilenci şebekeleri gibi tehditlerle karşı karşıya kalıyor. 30 yılı aşkın süredir yetimlere yönelik çalışmalarda bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, yetimler büyüyüp kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar onlara daima destek olmak; barınmadan sağlığa, eğitimden gıdaya her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için ara vermeden çalışıyor. Böylelikle, yetimlerin yakınlarının yanında kimseye muhtaç olmadan yaşamaları hedefleniyor. İHH ayrıca, ebeveynlerini kaybetmiş ve akrabaları yanında yaşamaları mümkün olmayan yetimler için de yetimhaneler inşa ediyor. Şu anda 14 ülkede 42 yetimhane ve 2 yetim eğitim merkezi bulunmaktadır. 4 farklı ülkede ise toplamda 4 yetimhanenin inşaatı sürüyor.

Destek olmak için

İHH’nın Yetim Sponsorluk Sistemi aracılığıyla yetimlere destek olmak isteyen bağışçılar, aylık 400 lira karşılığında bir yetimin sponsoru olabiliyor. Ayrıca, YETIM yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL yardımda bulunulabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise, İHH’nın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarına açıklama kısmına “YETIM” yazarak projeye destek olabiliyor.