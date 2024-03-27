Yetim çocuklar cepheye sürülüyor

Yetim Vakfı Genel Başkanı Murat Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatının aldığı kararla her ramazan ayının 15. gününde anılan Dünya Yetimler Günü’nde, yetim çocukların maruz kaldığı ayrımcılık ve karşılaştığı zorlukları anlattı. Yılmaz, bazı ülkeler istatistik tutmadığı veya verileri paylaşmadığı için dünya genelinde kaç yetim çocuk bulunduğunun tam bilinemediğini belirterek, “Kuzey Kore, Çin, Hindistan gibi ülkeler istatistik paylaşmadığı için Birleşmiş Milletler (BM) rakamları eksik olabilir. BM’nin son rakamlarına göre 50 milyon ama sivil toplum kuruluşları, dünya üzerinde yaklaşık 400 milyon civarı yetim çocuk olduğunu düşünüyor” dedi. Yetim ve sokağa itilen çocukların, yasa dışı suç örgütlerinin de hedefinde olduğuna değinen Yılmaz, “Organ mafyası ve çocuk dilendiren şebekeler, yetim çocukları istismar ediyor. Savaş ağaları yetim ve sokağa itilmiş çocukları özellikle ön cephelere sürüyor, 31 ülkede 300 binden fazla çocuk savaşçıdan bahsediliyor” şeklinde konuştu.