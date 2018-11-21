Yetim aile köyümüz bitmek üzere

Suriye’de savaşın başlamasıyla birlikte yaşanan insani dramlar karşısında göç etmek zorunda kalan ailelere yönelik kardeşlik görevimizi yerine getirmeye çalıştık. İlk günden itibaren Türkiye tarafına geçen ve Suriye tarafında kalan insanlar için acil gıda, sağlık, eğitim, kıyafet ve diğer desteklerimiz aralıksız devam etmiştir. Suriyeli misafirlerin yoğun olduğu Hatay, Kilis, Şanlıurfa ve Gaziantep’te temsilcilikler ve ofisler oluşturularak yardımlar direkt ulaştırılmış; ayrıca Türkiye’nin her yerine ulaşmış olan Suriyelilere de illerde bulunan Temsilcilerimiz aracılığı ile acil ihtiyaçları karşılanmıştır.

2014 yılında gerçekleştirilen 3 ayrı Tıbbı yardım konvoyu ile 1 sahra hastanesi, 68 ambulans ve 15 tır ilaç Suriye iç bölgelerine ulaştırılmıştır.

Hatay’da açılan 5 ayrı okulda 3200 öğrenci eğitimlere kesintisiz devam etmişlerdir. Yapılan tüm yardım ve desteklerin en güzeli ve en anlamlısı Cerablus’ta tamamlanmak üzere. Savaşın izlerini yok etmek, insanları vatanlarına ve yuvalarına kavuşmalarına yardımcı olmak amacıyla, “Yardımeli Cerablus Yetim Aile Köyü” inşaatı tamamlanmak üzere. Evi yurdu dağılmış, kalacak bir yeri olmayan yetimlere sahip çıkma zamanıdır artık. Son inceleme Başkanımız Dr. Sadık Danışman tarafından yapıldı. Cerablus Yetim Aile Köyü inşaatını yerinde denetlemek ve son kontrolleri yapmak üzere YK. Başkanı Dr Sadık Danışman bölgeye geçti. Yetim Aile Köyü ile ilgili yetkili makamlarla görüşen, istişareler yapan Dr. Danışman, beraberindeki heyetle birlikte Yetim Aile Köyünde incelemelerde bulundu.

Cerablus İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi Başkanı aynı zamanda Gaziantep Vali Yardımcısı Sn.Yaşar Aksanyar, Aile ve Sosyal Politikalar Gaziantep Müdürlüğünde Cerablustan sorumlu Şube Müdürü Adem Bey, Cerablus Yerel Meclis Başkanı ve meclis üyeleri, Türk Kızılayı Gaziantep İl Ekip Başkanı Hacı Açıkgöz’le bir araya gelen Yardımeli heyeti, Yetim Aile Köyü hakkında istişarelerde bulundu ve bundan sonra atılacak adımlarla ilgili bilgiler aktardı. Cerablus özelinde, Suriye genelinde insani yardım anlamında birlikte neler yapılabilirin de konuşulduğu ziyaretlerde, koordinasyon noktasında ortak mutabakat sağlandı.

10 dönüm arsa üzerine inşa edilen Yetim Aile Köyü, 40 haneden oluşmaktadır. İçerisinde cami ve iş atölyelerinin de bulunduğu köyde, yeşil alan ve çocuk oyun alanlarının da düzenlenmesi yapılacak.

'Nasıl katkı sağlarım'

Yardımeli Cerablus Yetim Aile Köyü inşa edilecek bir konutun maliyeti: 55 000 TL (kur:5,5 TL/usd olarak sabitlendi. 10 000 dolar.) Ancak, oluşturulacak bağış havuzuna her miktarda bağış yapılabilmektedir. (Her bir m2 200 dolar.) Konutlar tamamlandıktan sonra ev eşyası (mobilya-beyaz eşya)ve tefrişatına yönelik bağışlar kabul edilmektedir. İş atölyelerinde kullanılmak üzere malzeme ve el aletleri de bağışlanabilmektedir. Yapılan bağışlar neticesinde hayrat sahibinin ismi (veya vermek istediği isim) konutlar üzerine yazılacaktır. Mescitin inşası ve içinin tefrişatı ile ilgili yapılan bağış neticesinde, hayır sahibinin ismi mescite isim olarak verilecektir.