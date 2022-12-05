Yeter artık Yunus Akgün! Atıyorsan at...

Galatasaray, Yunus Akgün ile sözleşme yenileme konusunda prensip anlaşmasına vardı. 4 yıllık imza atacak olan genç oyuncunun önündeki tek engel serbest kalma bedelinin yüksek olması.

Galatasaray'da Yunus Akgün bilmecesi artık son bulmak üzere...

Yeni sözleşme için 22 yaşındaki oyuncu ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi.

Yunus, 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. 900 bin TL'lik yıllık ücreti ise 13 milyon TL'ye çıkacak.

Sarı-kırmızı yönetim, yapılacak yeni sözleşmeye 16 milyon euroluk serbest kalır maddesi koydurmak istiyor.

Yunus'un menajeri ise bu rakamı aşağı düşürmek için yönetimle görüşmelerini sürdürüyor. Bu sorunun çözülmesinin hemen ardından imzaların atılması bekleniyor.

Transfermarkt verilerine göre; Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri tam 8.5 milyon euro.

22 yaşındaki kanat oyuncusu 16 maçta 805 dakika sahada kaldı. Yunus Akgün bu süre içinde 1 asist yaparak takımına küçük bir skor katkısı verdi.

Dünya Kupası arasında takıma verilen 12 günlük arada tatile gitmeyerek çalışmalarına tüm hızıyla devam eden genç kanat oyuncusu, yeniden formasına kavuşmak istiyor.