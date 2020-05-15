Yeşilyurt’ta üreticiye destek

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Yeşilyurt’un ünlü dalbastı kirazında ki kurt oluşumuna neden olan kiraz sineği ile doğal yollardan mücadele edilmesine destek vermek adına çiftçilere sarı yapışkan tuzak dağıtımına başladı.

Sarı yapışkan tuzakların birçok zararlı böceğin ilaç kullanılmadan kitle halinde imha edilmesine imkan sağladığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, “Tadıyla, aromasıyla ve damaklarda bıraktığı farklı lezzetle ünü dünyaya yayılan Yeşilyurt’umuzun ünlü dalbastı kirazı başta olmak üzere diğer doğal ürünlerimizi zararlı böceklerden korumak adına desteklerimize devam ediyoruz. Yeşilyurt’umuzun farklı bölgelerinde ki tarımsal alanlarda, bağ ve bahçelerinde alın teri dökerek hem ev bütçelerine hem de milli ekonomiye ciddi katkılar sunan çiftçilerimizin kiraz sineği ile kimyasal madde kullanmadan doğal yollarla mücadele etmeleri için 20x25 cm ölçülerinde üzerlerine böcek yakalama zamkı sürülen sarı yapışkan tuzakları teslim ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kiraz üretiminde karşılaşılan en büyük sorunlardan bir tanesi de kirazlarda ki kurt oluşumu olduğuna dikkat çeken özer, “Bu tuzaklar yapışkanlı olduğu için ilaçlama yapmadan, salgılanan hormona sineğin gelip, yapışması sağlanarak imha ediliyor. Görevlendirilen personellerimiz ziyaret ettikleri çiftçilerimize bu yapışkanları verip, gerekli bilgilendirmede bulunuyorlar. Çiftçilerimizin zararlı böceklerle doğru yoldan mücadele etmeleri için desteklerimiz devam edecektir. Bizim tek amacımız; sağlıklı ürün yetiştirilmesine destek verip, tarladan sofraya güvenli ve sağlıklı gıdayı ulaştırmaktır” dedi.