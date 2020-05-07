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Spor

Yeşilyurt Belediyespor’un dönüş hazırlığı

TFF 3.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 11:19:40 -
Yeşilyurt Belediyespor’un dönüş hazırlığı

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor lige dönüş tarihinin belli olmasının ardından önümüzdeki hafta Malatya’da toplanma kararı aldı.


Turuncu yeşilli takımın mayısın ikinci haftası için toplanarak hazırlıklara başlayacağı belirtildi. Lig devam ederken alt sıralardan kurtulma adına önem taşıyan karşılaşmalardan aldığı puanlarla düşme hattının dışına çıkmayı başaran Malatya ekibinin futbolcularına mayıs ayının ikinci haftası için toplanılması haberi gönderdiği ifade ediliyor. Ligin ilk yarısını 15 puanla tamamlayan turuncu yeşilliler, 28.haftasının ardından virüs nedeniyle ara verilen ligde 15 puan daha toplayarak bitime 6 hafta kala 30 puanla büyük avantaj elde etmişti.


Ligde kalma mücadelesinde kalan haftalar için en az 10 puan hedefleyen Malatya ekibi, bu hedefini gerçekleştireceğine inanıyor.

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