Yeşilyurt Belediyespor’da Soma maçı hazırlıkları sürüyor

TFF 3. Lig takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor ligin 2. haftasında deplasmanda Somaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Turuncu yeşilliler tarihinde ilk kez mücadele ettiği 3.Lige Bayrampaşa mağlubiyetiyle başlamıştı.

Soma maçı hazırlıklarını sürdüren turuncu yeşilliler, deplasmanda kazanarak ilk 3 puanını almak istiyor.

Soma maçının hemen ardından bu kez kupada oynayacağı Elazığ Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan turuncu yeşillilerde hazırlıklar yoğun bir şekilde sürüyor.

Ligin 3. haftasında Manisa’da oynanacak Somaspor - Yeşilyurt Belediyespor müsabakası 8 Eylül Pazar günü saat 15.30’da başlayacak.

“Aslında maçın hakkı beraberlikti”

Geçen hafta Bayrampaşa karşısında bölüm bölüm iyi şeyler yaptıklarını kaydeden teknik sorumlu Hayati Palancı, sezona galibiyetle başlayamadıkları için üzgün odluklarını ifade etti.

Bu hafta deplasmanda kazanmak istediklerini belirten Palancı, “Geçen hafta ligin şampiyonluk adayı takımlarından birisi karşısında 1-0 mağlup olduk. Aslında maçın hakkı beraberlikti. Çünkü topa daha çok sahip olan ve daha çok pozisyona giren taraf bizdik. Ancak eksiklerimiz olduğunu net bir şekilde gördük. Bu eksiklerimizi gidererek bu hafta Soma deplasmanında kazanmak istiyoruz ” diye konuştu.