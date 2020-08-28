Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
MALATYA (AA) - Malatya'nın Merkez Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Çınar, sosyal medya hesabından, "Değerli Hemşehrilerim, yapılan tetkiklerin ardından Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. 14 günlük karantina süreci ile tedavime evimde başladım. Allah’a şükür sağlık durumum iyi. Rabbim bütün hastalara Şafi ismiyle şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerine yer verdi.