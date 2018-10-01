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Yeşillikleri uzun süre bozulmadan saklamak için yapmanız gerekenler

Yeşillikleri uzun süre bozulmadan saklamak için yapmanız gereken işlem çok basit. Siz de yeşilliklerinizi kavanoza koyarak daha uzun süreli muhafaza edebilirsiniz.

01 Ekim 2018 Pazartesi 20:33
Yeşillikleri uzun süre bozulmadan saklamak için yapmanız gerekenler

Yeşilliğin saplarını biraz kesip bağını çözün. Yıkamadan dağınık bir şekilde kağıt havlunun veya bir bezin üzerine mümkün olduğu kadar yayarak açın. Birkaç saat yaprakların üzerindeki fazla suyu kuruyana kadar bu şekilde bekletin. Ardından bu yeşillikleri elinizle gevşek bir demet yapın. Bir kavanoza sapları aşağıda kalacak şekilde yerleştirin ve kavanozun kapağını kapatıp buzdolabına yerleştirin.

Kullanacağınız zaman gerektiği kadar yeşilliği çıkarıp yıkayın. Kavanozu tekrar buzdolabına yerleştirin. Yeşilliklerin uzun süre bozulmadan dayandığını göreceksiniz. Sadece böylesine pratik bir yöntemi uygulayarak bozulan ve çöpe atılan yeşilliklere, bir anlamda da israfa son vermiş olacaksınız.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 20:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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