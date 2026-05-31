Kızartma, püre, fırın yemeği... Hangi patates sağlıklı? Turuncu mu sarı mı?

Hangisi daha sağlıklı? Tatlı patates ile beyaz patates arasında seçim yaparken tek bir kazanan belirlemek yerine, kişinin neye ihtiyaç duyduğuna bakmak gerekiyor. Bağışıklığı desteklemek, antioksidan alımını artırmak, daha uzun süre tok kalmak ya da kan şekeri açısından daha dengeli bir seçenek tercih etmek isteyenler için tatlı patates öne çıkabilir. Tatlı patatesin glisemik yükü çoğu zaman beyaz patatese göre daha düşük değerlendirildiği için kan şekeri takibi yapanlar açısından daha uygun bir tercih olabilir. Beyaz patates ise potasyum alımını artırmak, elektrolit dengesini desteklemek ve enerji ihtiyacını karşılamak isteyenler için güçlü bir alternatiftir. Özellikle hareketli yaşam sürenler ve yoğun enerji harcayanlar için beyaz patates doğru porsiyonla besleyici bir öğün parçası olabilir.