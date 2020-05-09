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Aktüel

Yeşillikler içindeki park ve caddeleriyle Samsun baharda bir başka güzel

Yeniakit Publisher
2020-05-09 19:08:37 -
Yeşillikler içindeki park ve caddeleriyle Samsun baharda bir başka güzel

SAMSUN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Samsun'da cadde, sokak ve parklar, seyrine doyulmaz güzellikler sunuyor.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Kısıtlama ile sokak, cadde ve parkların sessizliğe büründüğü Samsun'da Valilik, kentin güzelliklerini havadan görüntüledi.

Sosyal medyadan paylaşılan şehrin yeşillikler içindeki boş cadde, park ve meydanlarının fotoğrafları, vatandaşların beğenisini kazandı.

Valiliğin sosyal medya paylaşımında, "Bahar Samsun'umuzda bir başka güzel. Şehrimizin bu güzelliklerini en kısa zamanda doyasıya yaşamak için sokağa çıkma kısıtlamasında olduğu gibi tedbiri elden bırakmayalım ve hafta hafta içi de zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya devam edelim." ifadesi kullanıldı.


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