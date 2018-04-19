"Yeşilçamlar" üyelerinin cezası belli oldu

Edinilen bilgiye göre, aynı aileden Kahraman Y, Dursun Y, Güneş Y, Ali Ekber Y, Baki Y, Ekber Y. ve Kahraman Y. ile Hayati A'nın "haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde kasten yaralama, nitelikli yağma" suçlarını işledikleri gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2007 yılında hazırlanan iddianame ile Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldı.

"Yeşilçamlar" adını verdikleri suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak terminalden Ankara'ya yolcu taşıyan minibüs sahibi, şoför veya muavinlerden çıkış sırasına dahil edilmeleri karşılığında, araçlarına veya kendilerine zarar verileceği tehdidiyle araç başına 1-4 lira para topladıkları belirtilen sanıkların, "haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak ve örgüt faaliyeti çerçevesinde kasten yaralama ve nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmalarına karar verildi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda Kahraman Y'ye 5 yıl, Dursun Y'ye 2 yıl 11 ay, Güneş Y, Baki Y, Kahraman Y, Ali Ekber Y, Hayati A'ya 2'şer yıl 1'er ay, Ekber Y'ye ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Kararın temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 2011 yılında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını bazı suçlar ve sanıklar yönünden kısmen onadı, bozdu ve reddetti.

Yeniden iddianame hazırlanarak suçun işlendiği Kırıkkale'de 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2014 yılında tekrar görülmeye başlanan dava, 12 Nisan'da karara bağlandı. Karar duruşmasına, başka bir suçtan tutuklu bulunan Baki Y, Sulakyurt Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz 7 sanık ise duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanık Baki Y, savunmasında, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararda direnilmesini talep ederek atılı suçlardan beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Kahraman Y, Dursun Y, Güneş Y, Ali Ekber Y, Baki Y. ve Kahraman Y. ile Hayati A'yı 5 müştekiye karşı işledikleri "nitelikli yağma" suçu nedeniyle 15'er yıldan 75'er yıl, suç tarihinde yaşı küçük olan Ekber Y'i ise 33 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, tutuksuz sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.