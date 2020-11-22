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Gündem Yeşilçam'ın usta oyuncusu koronavirüse yenik düştü
Gündem

Yeşilçam'ın usta oyuncusu koronavirüse yenik düştü

Kasım ayının başlarında koronavirüse yakalanan ve tedavi gören Yeşilçam'ın emektar ismi Suat Keskin yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 01:17:00 -
Yeşilçam'ın usta oyuncusu koronavirüse yenik düştü

Ses sanatçısı Onur Akay, 114 filmde rol alan Yeşilçam’ın emektar ismi Suat Keskin’in, koronavirüs nedeni ile vefat ettiğini duyurdu. Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı filmlerin yanında 14 filmin de yönetmenliğini üstlenen Keskin sanatçı yaşam evinde kalıyordu.

1 yıl önce evlenmişti

Suat Keskin’in 1 yıl önce evlendiği ve 15 gündür yoğun bakımda olduğunu ifade eden Onur Akay, "İBB Sanatçı Yaşam Evi’nde yaşamını sürdüren, Yeşilçam’ın emektarlarından 75 yaşındaki Suat Keskin, koronavirüse yenik düştü. Keskin, Kovid-19 teşhisi nedeni ile 15 gündür Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu ve sabaha karşı hayatını kaybetti. Kemal Sunal’ın “Mübaşir” isimli dizisinde ve “Yakışıklı” isimli filminde oynamıştı. Ayrıca emektar oyuncumuz 1 yıl önce evlenmişti. Nur içinde yatsın inşallah" açıklamasını yaptı.

Suat Keskin kimdir?

1 Ocak 1950 doğumlu olan ve çok sayıda önemli projede rol alan Suat Keskin, Yeşilçam’da 114 filmde rol aldı. Efsane oyuncu Kemal Sunal’la da çalışma fırsatı bulan Keskin, 14 filmin de yönetmenliğini yaptı.

 

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