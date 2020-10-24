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Aktüel Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Hulusi Kentmen'in İzmit'teki evi sanata kazandırılacak
Aktüel

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Hulusi Kentmen'in İzmit'teki evi sanata kazandırılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-24 15:33:31 -
Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Hulusi Kentmen'in İzmit'teki evi sanata kazandırılacak

KOCAELİ (AA) - Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Hulusi Kentmen'in Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki evi, restore edilmesinin ardından sanat evi olarak hizmet verecek.

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilçam'ın babacan karakteri Kentmen'in, İzmit'te bulunan evi için restorasyon çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, unutulmaz aktörün evini, kentin kültür hazinesine kazandıracak.

Yıllardır kullanılmadığı için harabeye dönen ev, restorasyon çalışmasının ardından sanat evi olarak hizmet verecek.

Yaklaşık 1,5 yıl sürmesi planlanan restorasyon çalışmasına, Adalar Rotary Kulübü sponsor oldu.

Aslına uygun yenilenecek binada, yapının 3 boyutlu dijital verileri bilgisayarlı çizim ortamına aktarılmasının ardından restorasyon projesi oluşturulacak.

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