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Medya Yeşilçam oyuncularından 'Artist Ahmet' lakaplı Ahmet Cengiz hayatını kaybetti
Medya

Yeşilçam oyuncularından 'Artist Ahmet' lakaplı Ahmet Cengiz hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-08-25 15:01:00 -
Yeşilçam oyuncularından 'Artist Ahmet' lakaplı Ahmet Cengiz hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncularından 'Artist Ahmet' lakaplı Ahmet Cengiz 70 yaşında hayatını kaybetti.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'nde vefat eden Cengiz için Hazreti Ali Camisi'nde tören düzenlendi.

Cengiz'in naaşı cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine Cengiz'in yakınları ve halk katıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1953 yılında doğan Cengiz; "Umudumuz Şaban", "Nerede O Eski Günler", "Islak Mendil", "Kara Gurbet", "Dokunmayın Dünyama", "Şaka Yapma' gibi filmlerde rol almış, bir setteki kavga sahnesinde burnu kırıldıktan sonra Yeşilçam'a veda etmişti.
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