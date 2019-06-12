0553 313 94 23

Yeşilay Danışmalık Merkezi Adana’da açıldı

Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) başta Adana olmak üzere ülke genelinde 26 noktada faaliyetlerine başladığını söyledi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:21
Yeşilay Danışmalık Merkezi Adana’da açıldı

Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) başta Adana olmak üzere ülke genelinde 26 noktada faaliyetlerine başladığını söyledi.


Aslanbaba, bağımlılıklardan uzak durmak ve sağlıklı yaşam için alkol ve madde ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı olduklarını belirterek, “Halkımızın bağımlılık konusunda koruyucu, önleyici faaliyetlerin yanı sıraalkol ve madde ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmalarına yardımcı olacak Yeşilay Danışmanlık Merkezi başta şehrimiz Adana olmak üzere ülke genelinde 26 noktada faaliyetlerine başlamıştır” dedi.


Danışanları Adana’daki Yeşilay Danışmalık Merkezine kabul etmeye başladıklarını belirten Aslanbaba, “YEDAM‘a 444 79 75 nolu telefon numarası ve yedam.org.tr internet sitesiyle Türkiye’nin her noktasından ulaşabilirsiniz. Bağımlılık konusunda merkezimize gelen vatandaşlarımıza ücretsiz ve ayaktan danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu merkezlerde alkol-madde kullanan kişinin bağımlılık düzeyini saptıyoruz. Alkol-madde kullanımını bırakması konusunda yardımcı oluyoruz. Tekrar kullanmaya başlamaması için yöntemler öğretiyoruz. Eşlik eden ruhsal sorunlar varsa bunların düzelmesi için psikolojik destek veriyoruz. Nasıl davranmaları konusunda aileleri bilgilendiriyoruz Danışanlarımızı evlerinde ziyaret edip, gidişatı takip ediyoruz” diye konuştu.


Yeşilay’ı meyveler vermeye çalışan bir ağaç olarak tanımlayan Mehmet Aslanbaba, “Bağımlılıklar sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın geleceğini tehdit ediyor. Sorumluluğumuz büyük, omuzlarımızdaki yük ağır. Geleceğimizi bağımlılıklardan korumak için her yerde zararlı alışkanlıklarla mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ADÜ Öğretim Üyesine ‘Seçkin Hakem’ ödülü
    1. ADÜ Öğretim Üyesine ‘Seçkin Hakem’..
    2. Park halindeki araçta çıkan yangın..
    3. "Çocuklarımızın geleceği için asla ve..
    4. Piyasalarda gün ortası
    5. "Silahlı maganda" lazer teknolojisiyle..
    6. Balık yedikten sonra süt içmek..
    7. İstanbul'da hırsızlık operasyonu
    8. Mardin’de tarihi geçmiş 500 kilogram..
    9. GESMEK’ten muhteşem konser
    10. İlçe güvenlik ve muhtarlar toplantısı..
    11. İran'dan Almanya Dışişleri Bakanı..
    12. Şişli'de gündüz vakti silahlı soygun!
    13. Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne..
    14. Validen gazetecileri kıskandıran..
    15. Unutulmaya yüz tutmuş nakışlar..
    16. Üsküdar'da trafik kazası: 1 polis yaralı
    17. Bakır kazanı böyle çaldılar
    18. Tapu senetleri çocuklara sürpriz..
    19. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    20. Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    21. Muammer Güler tanık olarak dinlendi!
    22. Sudan cuntasının tecavüz skandalı
    23. Kayseri'de iş adamının öldürülmesi..
    24. Başkan Çiftçi esnafı gezerek önerileri..
    25. Mersin’de ’Çocuk İşçiliği ile Mücadele..
    26. İşitme Engelliler Avrupa Futbol..
    27. Kan donduran katliam! ‘Siz asıl şöleni..
    28. ‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden..
    29. 2 Çocuk Babası Fakülteyi Birincilikle..
    30. ANALİZ - ABD'nin Truva atı, Avrupa'da..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!