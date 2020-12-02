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Ekonomi Yeşilada'nın Mengü'yü haşladığı sözler yeniden gündeme geldi
Ekonomi

Yeşilada'nın Mengü'yü haşladığı sözler yeniden gündeme geldi

"Ekonomi batıyor" edebiyatı yaparak Türkiye'nin Venezuela gibi olup olmayacağını soran Nevşin Mengü'nün, ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan aldığı cevap tekrar gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 14:42:00 -

Türkiye’de şimdiye kadarki en kapsamlı ekonomi reformu yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı kapsamında reform çalışmalarına başladı.

Türkiye bu denli kapsamlı bir reforma hazırlanırken, ekonomi konusunda hükümeti eleştirirken rezil olan Nevşin Mengü’nün ekonomist Atilla Yeşilada karşısındaki hali tekrar gündem oldu.

2018'de Nevşin Mengü, Atilla Yeşilada'ya Türkiye'nin Venezuela'ya benzeme ihtimalini sormuştu.

"Kusura bakmayın ama ben bazı karşılaştırmaları çok yanlış buluyorum" diyen Yeşilada'ya, "Tek lider, tek lider..." diyerek Erdoğan'ı eleştirmesini isteyen Mengü, şu cevabı almuıştı:

"Her lider tek lider değildir. Erdoğan'ı eleştiririm ama biraz da adil olalım. Orada petrole rağmen fakirleşme var. Biz ne söylersek söyleyelim; AKP, Türkiye'yi fakirleştirecek bir hareket yaptı diyemem. Ben bir ekonomist olarak, eleştiririm ama rakamlar ortadadır. AKP döneminde Türkiye daralmadı. Bu karşılaştırma adil değil."

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Yorumlar

Velid

Nevşin'e en çok yakışan mor renk. Mor renge hasta olduğu aşikar.
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