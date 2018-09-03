Yeşil ve gri kategorideki 3 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Diyarbakır Hazro Çitlibahçe Mahallesi’nde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen SİHA destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden birinin, bir milyon lira ödülle "Terörden Arananlar Listesi"nde "yeșil" kategoride yer alan, "Haki, Hakkı" kod adlı Deniz Yüksel olduğu tespit edildi.

Yüksel’in 2011’de PKK/KCK’ya katıldığı ve terör örgütü içerisinde Diyarbakır, Bingöl, Batman, Elazığ, Bitlis, Muş illeri sözde Orta Saha Maliye Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi.

11 suçtan sabıka kaydı var

Ölü ele geçirilen teröristin, terör örgütü propagandası yapma, silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte bilerek isteyerek yardım etme gibi toplam 11 suçtan sabıka kaydının bulunduğu belirlendi.

Açıklamada, teröristin Diyarbakır Lice Kutlu Mahallesi Kerpiçören mezrasında ikamet eden 3 şahsın, 14 Temmuz 2017 günü kaçırılarak ölümle tehdit edilmesi ve 15 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Hazro ilçesi Ormankaya ile Çitlibahçe mahalleleri arasında bulunan karayolu üzerinde, 2 vatandaşın elleri arkadan bağlı şekilde öldürülmesi olaylarının faillerinden biri olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Gri kategorideki terörist teslim oldu

Terörden Arananlar Listesi’nde gri kategoride yer alan ‘Adıl’ kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“PKK /KCK Terör Örgütünün kırsal alanında faaliyet yürütmekte iken örgütten kaçarak Irak KDP güçlerine teslim olan 4 erkek terörist, TSK/Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından dün Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Teslim olan teröristlerden Adıl kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu'nun “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan arandığı ve 300 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesinde “Gri kategoride" olduğu belirlendi. Kamuoyuna saygıyla duyulur.”

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Ovacık kırsalında, 27 Ağustos’ta eylem hazırlığındaki teröristlere İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli operasyon yapıldı.

Tunceli Valiliği, operasyonda 1 MLKP terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığı’nın 300 bin lira ödülle Terörden Arananlar Listesi’nde gri kategoride yer alan ‘Baran Dersim’ kod adlı İrfan Gerçek olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesi için çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.