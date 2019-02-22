Yeşil Siyah Taraftarlar Derneği öğrencileri sevindirmeye devam ediyor

Yeşil Siyah Taraftarlar Derneği örnek davranışlarına bir yenisini daha ekledi. Yeni nesilleri Akhisar ve Akhisarspor sevgisi ile büyütmeyi hedefleyen Yeşil Siyah Taraftarlar Derneği günün ilk ziyaretini Başlamış Ceyhan Karasoy ilkokuluna gerçekleştirdi.

Beden eğitimi öğretmeni Gökmen Pome’nin karşıladığı yönetim kurulu üyeleri okula spor ve sosyal etkinlik malzemeleri yardımında bulundu. Öğretmen Gökmen Pome yapılan yardımdan dolayı öğrenciler adına çok mutlu olduğunu, bu davranışın herkese örnek olması gerektiğini belirterek Yeşil Siyah Taraftarlar Derneğine teşekkür etti.

Yeşil Siyah Taraftarlar Derneği üyeleri daha sonra Gökçeahmet Ortaokulunu ziyaret etti. Derneğin yönetim kurulu okul müdürü Ali Şimşek tarafından karşılandı. Burada da spor ve sosyal etkinlik malzemeleri yardımı yapan dernek üyelerine okul müdürü Ali Şimşek örnek davranışlarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Yeşil Siyah Taraftarlar Derneği adına söz alan yönetim kurulu üyesi Murat Çetin, "Akhisar ve Akhisarspor sevgisini genç nesle aşılamak hedefiyle çıktığımız bu yolda bizlerden desteğini esirgemeyen tüm dernek üyelerimize teşekkür ediyorum. Yaptığımız bu yardımların çocuklarımızın yüzlerinde küçücük de olsa bir tebessüme neden olmasını sağlıyorsak bundan dolayı mutluluk duyarız. Spor malzemesi yardımlarımız Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden aldığımız liste doğrultusunda devam edecektir. Bu bağlamda Akhisar halkından desteklerini bekliyoruz." dedi.

Dernek yönetim kurulu üyeleri öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilerek ziyaretlerini tamamladı.