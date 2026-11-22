ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:







(٤٩) اِنَّا كُلَّ شَیْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(49) Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.



(Kamer Suresi, 54/49) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Her şeyin Allah Teâlâ tarafından bir ölçüye veya takdire göre yaratılmış olması, “her şeyin hikmetin gereklerine uygun biçimde, sağlam, belli bir düzen ve denge içinde” yahut “Allah’ın ezelî ilminde mâlûm ve kayıtlı olan şekle göre” mânalarıyla açıklanmıştır (Zemahşerî, IV, 48-49).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

“İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.”



Kaynak: Buhâri, Tevhid 2, Edeb 27

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