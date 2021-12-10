Yeşil sahalarda akılalmaz olay! Golden sonra kafası bir anda alev aldı

Futbol sahalarında türüne az rastlanır bir olay meydana geldi. Concacaf Ligi'ndeki maçta gol kutlaması yapan oyuncunun başı bir anda alev aldı.



Futbol sahalarında daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran bu olay dünya gündemine de yansıdı.

Başı bir anda alev aldı

Concacaf Ligi'ndeki maçta gol kutlaması sırasında rakip tribünden atılan bir meşale, Ruiz'e isabet edince oyuncunun başı bir anda alev aldı. Takım arkadaşları hemen müdahale etti ve sonrasında sağlık görevlileri tedavi altına aldı.

CONCACAF Ligi nedir?

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu'na verilen isimdir. 1961 yılında kurulan kuruluş bölgesindeki millî maçlar dışında, CONCACAF Altın Kupa ve Concacaf Şampiyonlar Ligi organizasyonlarını da düzenler.