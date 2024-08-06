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Yerel Yeşil saha mı boks ringi mi? Futbol turnuvasında yumruklar havada uçuştu
Yerel

Yeşil saha mı boks ringi mi? Futbol turnuvasında yumruklar havada uçuştu

Yeniakit Publisher
2024-08-06 11:46:00 -

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki turnuvada futbolcular arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçtuğu anlar cep telefonuna yansırken, kavgayı ayırmaya çalışan eski basın mensubu hastanelik oldu.

Serdivan ilçesinde düzenlenen ‘Olgunlar turnuvası' karşılaşmalarında futbolcular arasında tartışma çıktı. Yerine kavgaya bırakan tartışmada tekme ve yumruklar adeta havada uçuştu. Taraftarın da dahil olduğu kavgayı ayırmak isteyen eski basın mensubu Serkan Özay, darp edilerek hastanelik oldu. Durumu haber alarak Özay'a geçmiş olsun temennisinde bulunmak için hastaneye Sakarya Gazeteciler Cemiyeti (SGC) Başkanı Sezai Matur, yaşanan olayı kınadı. Ayrıca, yeşil sahanın adeta boks ringine dönüştüğü kavga anları ise saniye saniye cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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