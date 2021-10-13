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Gündem ‘Yeşil reçeteli ilaç’ operasyonu! 26 zanlı yakalandı
Gündem

‘Yeşil reçeteli ilaç’ operasyonu! 26 zanlı yakalandı

İzmir'de "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda 26 zanlının yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 11:53:00 -
‘Yeşil reçeteli ilaç’ operasyonu! 26 zanlı yakalandı

İzmir'de yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattıkları öne sürülen, aralarında doktor ve eczacıların da olduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 3,5 ay süren istihbarat çalışmasının ardından operasyon başlatıldı.

Kentteki 8 ilçede bulunan adreslere 199 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 zanlı yakalandı.

Şüphelilerden 2'sinin doktor, 7'sinin eczacı, 11'inin eczane çalışanı, 1'inin doktor çalışanı, 1'inin de doktor eşi olduğu belirtildi. Diğer 4 zanlının ise satıcı veya bunlarla irtibatı bulunan kişiler olduğu öğrenildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 808 pregabalin içeren ilaç, 7 bin 78 reçete, 2 bin 42 kimlik fotokopisi, belge ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattıkları ileri sürüldü.

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