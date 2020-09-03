Yeşil mercimek nelere iyi geliyor? Yeşil mercimeğin inanılmaz faydaları

Bakla ailesine ait, normal mercimeğin bir türü olan yeşil mercimek, özellikle kış mevsimlerinde oldukça sık tüketiliyor. Vitamin ve mineral deposu olmasıyla birlikte sağlığa inanılmaz faydalar sağlayan yeşil mercimek, uzmanlar tarafından sıkça tavsiye ediliyor. Yeşil mercimek, içeriğinde yüksek miktarda A, C, B1 ve B2 vitaminlerinin yanı sıra demir, potasyum, fosfor, iyot, çinko, bakır, kükürt ve protein barındırıyor.

Peki yeşil mercimek nelere iyi geliyor? İşte yeşil mercimeğin sağlığa inanılmaz faydaları...

- Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu birçok hastalığa karşı korur.

- Lif bakımından zengin olmasıyla birlikte uzun süreli tokluk hissi verir.

- Yüksek protein içermesiyle birlikte kemik sağlığını korur, vücudun kas sistemini güçlendirir.

- Kalp hastalıklarına karşı da oldukça etkilidir.

- Yüksek kolesterol seviyesini ve düşük kan oranını dengeler. Baş dönmesi, felç, inme ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkların oluşma riskini azaltır.

- Bağırsakları temizler, sindirimi kolaylaştırır.

- Beyin ve sinir sisteminin sağlığını korur.