Yeşil kahvenin faydaları nelerdir?

Herkes tarafından sevilen bir içecek olan Türk kahvesi ününü son zamanlarda yeşil kahveye kaptırdı. Yeşil kahvenin diğer kahvelerden tadı ve yapımı farklıdır. Aynı zamanda her gün içtiğimiz kahve kavrulma işleminden geçiyorken yeşil kahveye bu işlem uygulanmaz. Bu sayede kahvenin içinde bulunan klorojenik asit miktarı yeşil kahvede diğer kahvelere göre daha yüksektir. Yeşil kahvenin faydalı olması klorojenik asit oranının fazla olmasından kaynaklanır.

YEŞİL KAHVENİN FAYDALARI

• Klorojenik asit incebağırsaktan glikoz emilmesini engeller aynı zamanda karaciğerden kana glikoz salınımını da engeller ve bu sayede kan glikoz seviyesinin yükselmesini engellemiş olur.

• Metabolizmayı hızlandırır, yağ yakımını hızlandırır.

• Klorojenik asit ve kafein içeriği ile vücut yağ miktarının azalmasına katkı sağlar ve kilo kaybına yardımcı olur.

• Kavrulmuş kahveye göre antioksidan içeriği çok daha fazladır. Vücudumuzu serbest radikallerden korumakta görevlidir.

• Yaşlanmayı geciktirir.

• Toksinleri vücudumuzdan uzaklaştırır.

• İmmün sistemimizi güçlendirir.

Yeşil kahvenin günlük tüketim miktarı 2 fincan olmalıdır. Kafein içerdiği için fazla tüketilirse anksiyete (kaygı) bozuklukları, ishal, yüksek kan basıncı ve osteoporoza neden olabilir. Hamile ve emziren kadınların tüketim miktarlarıyla ilgili güvenilir bir bilgi henüz olmadığı için bu kişilerin tüketmemelerinde fayda vardır.