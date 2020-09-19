  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yesemek Açık Hava Müzesi yakınlarında yeni kalıntılar tespit edildi
Aktüel

Yesemek Açık Hava Müzesi yakınlarında yeni kalıntılar tespit edildi

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin: - "Gözden kaçan, ormanlık alanda saklı kalmış ve yarım kaldığını tahmin ettiğimiz bir kent kalıntısına rastladık"

Yeniakit Publisher
2020-09-19 16:17:18 -
Yesemek Açık Hava Müzesi yakınlarında yeni kalıntılar tespit edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan "Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi" yakınlarında yeni kalıntılar tespit edildi.

Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, gazetecilere, bölgede çeşitli yüzey araştırmaları yaptıklarını belirtti.

Bu çalışmalar sırasında çevrede bazı kalıntılara rastladıklarını aktaran Engin, "Yesemek'teki çalışmalarımızda bilinen taş ocağı ve heykeltraşlık atölyesi dışında, gözden kaçan, ormanlık alanda saklı kalmış ve yarım kaldığını tahmin ettiğimiz bir kent kalıntısına rastladık. Bu kent, sur duvarlarıyla çevrelenmiş en azından kısmen sur duvarlarını tespit edebildik. Benzer şekilde bu kentte iki tane taş ocağı daha var. Yesemek'in bulunduğu alanın daha yukarısında, doğu kısma uzanan, 3,5 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 700 metre, 1 kilometre genişliğinde büyük bir tepe. Yaklaşık 200 hektarlık bir alana yayılıyor. Çok büyük bir kent." dedi.

Engin, bu bölgede yaptıkları jeoradar ve jeomanyetik çalışmalar sonrası toprağın altında da yapılar olduğunu belirlediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu anlamda aslında çok önemli arkeolojik keşif yapmış olduk. Öyle büyük bir yerleşmenin ortaya çıkmış olması ki hem yüzeyden görülen duvar kalıntıları hem jeoradarla tespit ettiğimiz duvar kalıntıları, muhtemelen bu heykellerin bu binalara yerleştirmek üzere yapıldığını göstermekte. Henüz erken ama görüntü sanki yarım kalmış bir kent projesi gibi görünüyor."

Engin, bölgedeki çalışmalara devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Ateşle oynayanlar yanacak' demişti! Savaş uçakları havalandı
Dünya

'Ateşle oynayanlar yanacak' demişti! Savaş uçakları havalandı

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guoqiang, ülkesinin Tayvan Boğazı'nda tatbikat yapacağını duyurup, kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'ın ..
Türkiye-Fransa geriliminde bomba itiraf
Dünya

Türkiye-Fransa geriliminde bomba itiraf

Avrupalı bir diplomat, Türkiye-Fransa geriliminde NATO'nun, askeri ve stratejik konumu sebebi ile Türkiye'yi karşısına almak istemediğini sö..
Bakan Akar'dan olay sözler: Boyu yetmez
Siyaset

Bakan Akar'dan olay sözler: Boyu yetmez

Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi körükleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.

Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı