Yapay zeka abartı mı? Nobel ödüllü ekonomist uyardı

Acemoğlu, hükümetlerin ve toplumların yalnızca yapay zekanın teknik kapasitesini değil, bu teknolojinin nasıl bir ekonomik ve toplumsal düzen oluşturmasını istediklerini de tartışması gerektiğini söyledi. Ücretler, istihdam, ortak refah ve çalışanların yaşam kalitesinin bu tartışmanın merkezinde yer alması gerektiğini belirten Acemoğlu, küresel ölçekte ortak düzenlemelerin önemine de dikkat çekti. Daron Acemoğlu, ABD ile Çin arasında yapay zeka alanında daha fazla iş birliği yapılmasının insanlık için önemli faydalar sağlayabileceğini söyledi. Hastalıklarla mücadele, üretkenlik, güvenlik standartları ve küresel düzenlemeler konusunda ortak hareket edilmesi gerektiğini belirten Acemoğlu, mevcut jeopolitik ortamın ise bu iş birliğinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu ifade etti. Acemoğlu, toplumun büyük ölçüde OpenAI, Anthropic ve diğer büyük yapay zeka şirketlerinin çizdiği gelecek vizyonunu benimsediğini söyledi. Nobel ödüllü ekonomiste göre bunun temel nedeni, insan odaklı ve uygulanabilir alternatif bir vizyonun henüz yeterince güçlü biçimde ortaya konulamamış olması. Bu nedenle yapay zeka tartışmasının yalnızca teknoloji şirketlerinin vaatleri üzerinden değil, toplumun ortak çıkarları üzerinden yürütülmesi gerekiyor.