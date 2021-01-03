Yeryüzünün en güçlü doğal antibiyotiği! Kilosu 250 TL

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ülkemizde de 18 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Çoğunlukla kronik rahatsızlığı bulunan ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde etkili olduğunu bilinen Korona virüse karşı vatandaşlar kendilerini korumanın yollarını arıyorlar.

Bağışıklık sistemi güçlendiren şifa kaynağı besinler arasında yer alan 'udi hindi' düzenli ve doğru kullanılması durumunda solunum yolu hastalıklarından kansere kadar bir çok hastalığın tedavisinde etkili oluyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hastalıklara karşı vücut direncini arttırdığından dolayı Koronavirüse karşı da koruyucu etkisi bulunan udi hindi aktarların gözde ürünü haline geldi.

Asya kökenli olan odunsu bir yapıya sahip olan udi hindi kozmetik sektöründe de kullanılsa da en çok yağı ve tozu tüketiliyor.

Udi hindin bağışıklık sistemi güçlendirmenin yanında bir çok hastalığa iyi geldiğini ifade eden aktar Vedat Kavruk, "Udi hindi en güçlü yer yüzünün en güçlü antibiyotiğidir."