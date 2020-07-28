"Yeryüzü cenneti" Nemrut Krater Gölü ziyaretçilerden ilgi görüyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde "yeryüzü cenneti" olarak bilinen Nemrut Krater Gölü, doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı göl, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip olan ve seyrine doyumsuz manzarası ile adeta ziyaretçilerini büyüleyen Nemrut Kalderası, ziyarette tercih edilen yerlerin başında geliyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesindeki sıcak ve soğuk göller, buz mağarası, buhar bacası, yabani hayvanlar, kuş türleri ve biyoçeşitliliği dikkati çeken Nemrut, doğaseverlere tertemiz havasıyla göl manzarasına karşı kamp yapma imkanı sunuyor.

Çanakkaleli Samet Anak, AA muhabirine, Van Gölü havzasını gezdikten sonra Nemrut Dağı'na çıktığını söyledi.

Anak, "İmkan buldukça Van Gölü'nün çevresini dolaşıyorum. Bugünde Tatvan'a geldik. Burası çok tavsiye edildiği için krateri görmeye geldik. Çok güzel bir yer. Turistlerin uğrak mekanıymış. Bizde yerli turist olarak burayı ziyaret ettik." dedi.

Nemrut'u gezmek için İzmir'den gelen Yıldız Merin Alpaslan ise Nemrut'un çok değişik bir atmosferinin bulunduğu belirterek, "Burası çok güzel bir yer. Kesinlikle gezilmesi görülmesi gerekir. Buradaki her şey çok güzel. Bunun yanı sıra Van Gölü kıyısı ile Adilcevaz, Ahlat ve diğer yerleşim alanlarının çok farklı güzelliği var. Bölgenin farklı doğası var. Burası inanılmaz güzellikte ve doğa harikası." diye konuştu.



