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Yerliye keskin dönüş

Savunma sanayi başta olmak üzere ‘yerli ve milli’ üretimin artırılmasına yönelik çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Savunmada dışa bağımlılık düşerken, kendi ihtiyacını karşılama oranı yüzde 20’lerden yüzde 65’e çıkarken Türkiye ihracat yapmaya başladı. Bilişim ve teknoloji alanında da Türkiye söz sahibi olma yolunda ilerliyor.

15 Ocak 2019 Salı 11:13
Yerliye keskin dönüş

 Ekonomi Servisi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, aciliyeti olanlar ve istisnalar dışında hiçbir ürün veya hizmetin yurt dışından alınmayacağı yönündeki talimatı, ithalata dayalı ürün ve hizmet alan kurumları yerli şirketlere yöneltecek. Savunma sanayii başta olmak üzere, iletişim ve yazılım alanında da yerli ve milli hamleler Türkiye’nin dışa bağımlığının azaltılmasında önemli rol oynuyor.

Yerli üretimden ihracata

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikasında yerli ve milli imkanlarla üretilen Milli Piyade Tüfeği MPT-76, asker ve polisin gücüne güç katmaya devam ederken, Suriye’de gerçekleştirilen operasyonlarda kullanılan yerli ve milli üretimin silahların başarısı, konunun önemini bir kez daha ortaya koydu. Savunma sanayiindeki ürünler sadece Türkiye’nin ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, başta Katar ve Pakistan olmak üzere pek çok ülkeye ihraç da ediliyor.

İletişimde de ‘yerli ve milli’

Yerli ve milli’ ürünler sadece savunma sanayiiyle de sınırlı kalmıyor. İletişim ve yazılım sektörlerinde de önemli çalışmalara imza atılıyor. “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın” diyen Turkcell, son dönemde yerli teknolojilere yaptığı yatırımlarla gündemde. Yaani, fizy, lifebox, TV+, Dergilik, Paycell gibi uygulamalarının yanı sıra Turkcell’in yerli anlık mesajlaşma platformu BiP ise son dönemde en hızlı büyüyen uygulama olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin Turkcell’i

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Son dönemde ülkemize karşı yürütülen ekonomik savaş girişimleri karşısında daha çok çalışmaya ve sorumluluk almaya hazırız” diyerek, bu konuda üstlendikleri misyonun bir kez daha altını çiziyor. “Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizin kazandığı yerde bizim kaybetme ihtimalimiz yoktur” diyen Terzioğlu, teknolojide yerli ve milli üretim konusunda yaptıkları çalışmaları hızlandırarak artıracaklarını vurguluyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 11:13
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Savunma sanayii
  3. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası
  4. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)
  5. Milli Piyade Tüfeği MPT-76
  6. yerli ve milli üretim
  7. Katar
  8. Pakistan
  9. Yerli ve milli
  10. Turkcell
  11. Yaani
  12. fizy
  13. lifebox
  14. TV+
  15. Dergilik
  16. Paycell
  17. BiP
  18. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu

YORUM YAZ

  • Vatandaş Vatandaş 11 dk önce
    Her alanda yerli üretim yapılsın.

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