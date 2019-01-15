Yerliye keskin dönüş

Ekonomi Servisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, aciliyeti olanlar ve istisnalar dışında hiçbir ürün veya hizmetin yurt dışından alınmayacağı yönündeki talimatı, ithalata dayalı ürün ve hizmet alan kurumları yerli şirketlere yöneltecek. Savunma sanayii başta olmak üzere, iletişim ve yazılım alanında da yerli ve milli hamleler Türkiye’nin dışa bağımlığının azaltılmasında önemli rol oynuyor.

Yerli üretimden ihracata

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikasında yerli ve milli imkanlarla üretilen Milli Piyade Tüfeği MPT-76, asker ve polisin gücüne güç katmaya devam ederken, Suriye’de gerçekleştirilen operasyonlarda kullanılan yerli ve milli üretimin silahların başarısı, konunun önemini bir kez daha ortaya koydu. Savunma sanayiindeki ürünler sadece Türkiye’nin ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, başta Katar ve Pakistan olmak üzere pek çok ülkeye ihraç da ediliyor.

İletişimde de ‘yerli ve milli’

‘Yerli ve milli’ ürünler sadece savunma sanayiiyle de sınırlı kalmıyor. İletişim ve yazılım sektörlerinde de önemli çalışmalara imza atılıyor. “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın” diyen Turkcell, son dönemde yerli teknolojilere yaptığı yatırımlarla gündemde. Yaani, fizy, lifebox, TV+, Dergilik, Paycell gibi uygulamalarının yanı sıra Turkcell’in yerli anlık mesajlaşma platformu BiP ise son dönemde en hızlı büyüyen uygulama olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin Turkcell’i

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Son dönemde ülkemize karşı yürütülen ekonomik savaş girişimleri karşısında daha çok çalışmaya ve sorumluluk almaya hazırız” diyerek, bu konuda üstlendikleri misyonun bir kez daha altını çiziyor. “Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizin kazandığı yerde bizim kaybetme ihtimalimiz yoktur” diyen Terzioğlu, teknolojide yerli ve milli üretim konusunda yaptıkları çalışmaları hızlandırarak artıracaklarını vurguluyor.