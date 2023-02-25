Yerli askeri motorlar ilk kez uluslararası vitrine çıktı

IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı ile NAVDEX Deniz Savunma ve Deniz Güvenliği Etkinliği eş zamanlı olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de düzenlendi. Güç ve aktarma sistemlerinde Türkiye’nin dışa bağımlılığını minimize etmeye çalışan BMC Power, fuarda seri üretimine başladığı motorları tanıttı. Genel Müdür Mustafa Kaval, şirket olarak ilk kez bir yurt dışı fuarda yer aldıklarını söyledi. Kaval, stantlarında 400 beygir Tuna ve 600 beygir Azra motorlarının modellerine yer verdiklerini ifade etti. Kaval, “Tuna motorunun seri üretimi başladı. İlk 20 motor teslim edildi. Sayı 90’a tamamlanacak. Mayıs ayı sonuna kadar tüm teslimatları tamamlamayı öngörüyoruz. 400 beygirlik motorlar BMC üretimi Vuran araçlarında kullanılacak. Kirpi araçları için de tasarım çalışmalarımız sürüyor. Yıl sonunda motorları Kirpi’lerde görmeyi öngörüyoruz” dedi. Kaval, Azra motorunu ise tank taşıyıcı araçlarda kullanmayı planladıklarını ve bu yönde hazırlık yaptıklarını belirtti. Anılan ürünler için kullanıcı ile bakım ve onarım eğitimlerinin gündeme geldiğini anlattı.

Kaval, tüm bu süreçlerde birtakım yeni teknolojileri kullanarak eğitimlerini daha verimli hale getirmeyi amaçladıklarına işaret etti. “Eğitim alan personelin motorun bakımında gerekenleri artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinden yapmasını amaçlıyoruz. Bu eğitim sayesinde de sahada motorların bakım ve onarımının en verimli şekilde yapılmasını sağlamayı öngörüyoruz” diye konuştu. Teslimatların başlamasıyla ayrıca bir entegre lojistik ekibi kurdukları bilgisini veren Kaval, bir yandan parça katalogları, kullanıcı kitapları hazırlanırken bir yandan da bakım-onarım personeli için artırılmış gözlüklerinin kullanıldığı bir eğitim konsepti hazırladıklarını bildirdi. Kaval, artırılmış gerçeklik teknolojilerine dayalı bakım-onarım eğitim çözümünü ilk aşamada Azra motoru için geliştirdiklerini, buna önce Tuna, sonrasında Utku ve Batu motor güç gruplarını ekleyeceklerini dile getirdi.

İlk seferde doğru onarım

Edinilen bilgiye göre bakım operasyonlarının basılı kaynaklardan öğrenilmesi hem zor hem de yoğun emek isteyen bir süreç gerektiriyor. Genelde bakım operasyonları, temel eğitimi aldıktan sonra sahada yetişmiş deneyimli bir ustanın yanında deneyim kazanma yöntemiyle öğrenilmeye çalışılıyor. Bu süreç, hem yetişecek kişinin hem de deneyimli personelin operasyonel verimliliğini düşürüyor, iş kazalarına veya operasyonların uzamasına sebep oluyor. Türkiye’de yetişmiş ara eleman konusunda yaşanan sıkıntılar göz önüne alındığında, teknik personelin gerçekçi bir sanal ortamda eğitim alması ihtiyacı daha da artıyor. BİTES tarafından geliştirilen Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Bakım Destek Sistemi, bakım elemanlarının kabiliyet ve farkındalığını en yüksek seviyede tutarak onarımın ilk seferde ve doğru şekilde yapılmasına katkı sağlıyor.

Şirketin güvenlik güçlerine sunduğu bu sistem sayesinde arızaların tespiti ve giderilmesinde teknik ve operasyonel zorluklar artırılmış gerçeklikle aşılıyor.