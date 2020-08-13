Yerli ZAHA'nın denizdeki görüntüleri paylaşıldı

FNSS firması tasarladığı "Zırhlı Amfibi Hücum Aracı"nın (ZAHA) görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın harekat konsepti ve görev ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen ZAHA, deniz ortamında test edildi.

ZAHA, bir amfibi çıkarma operasyonu sırasında gemi ile sahil arasındaki mesafeyi en hızlı şekilde alma kabiliyetine sahip olan bir araçtır. Harekatın çıkarma safhası başında, açıkta bulunan havuzlu çıkarma gemilerinden denize inebilmekte ve aradaki mesafeyi yüksek süratle kat ederek, birliklerin koruma altında ve ateş desteği ile kısa zamanda karaya çıkmasını sağlamaktadır.

Suda oldukça hızlı ilerlediği gözlenen ZAHA, ayrıca üstün manevra kabiliyetlerini de sergiledi.

ZAHA'nın özellikleri

ZAHA, TCG Anadolu (L 401) amfibi taarruz gemisi ile birlikte kullanılmak üzere geliştirildi. Platform, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın harekat konsepti ve görev ihtiyaçları göz önüne alınarak FNSS ana yükleniciliğinde tasarlandı.

Karada azami 70 km/sa sürate erişebilen ZAHA, suda ise direnci azaltan özel burun yapısı ve güçlü su jetleri sayesinde saatte 7 knot hız yapabiliyor. %60 eğim tırmanma ve %40 yan eğimde dâhi tutunabilme gibi özellikleri bulunan platform ayrıca 90 cm yükseklikteki dik engelleri ve 2m genişlikteki hendekleri kolaylıkla aşabiliyor.

Araç, 12,7 mm makineli tüfek ve 40 mm bombaatara sahip bir kule ile yüksek ateş gücüne de sahip. Gerekli durumlarda sis perdesi de üretebilmekte. Kaynaklanmış alüminyumdan imal edilen gövdesiyle balistik ve mayın koruması ile personel güvenliğini ön plana çıkaran araçlar, dizel motor ve tam otomatik şanzımana sahip.