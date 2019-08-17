Yerli yapay zekâyla fiberde sınıf atladı

Türk Telekom, geliştirdiği yerli yapay zekâ çözümleriyle fiber kalitesini en üst seviyeye çıkardı. Yapılan teknik çalışmalar neticesinde fiber optik kabloların kalitesi artık daha etkin izleniyor ve performans kayıpları ortadan kaldırılıyor.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, yaptığı açıklamada tamamen yerli kaynaklarla yeni yapay zekâ çözümleri geliştirdiklerini söyledi. “Türk Telekom olarak attığımız her adımda Türkiye’yi geleceğe taşıyacak ve küresel platformda adından söz ettirecek yerli ve milli teknolojiler geliştirme hedefi doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz” diyen Kıraç şöyle konuştu:

“Yapay zekâ sistemleri konusunda sürdürdüğümüz Ar-Ge çalışmalarımızın ilk meyvesini, yerli ve milli yapay zekâ kök neden analizi platformu TT-ON ile almış bulunuyoruz. Bundan sonrada da yeni yapay zekâ uygulamaları geliştirmeye devam edeceğiz.”

Kalite ölçümü yapacak

Kök neden analizi ve buna bağlı makine öğrenmesinin, yapay zekâ sistemlerinin temel unsurlarını oluşturduğunu aktaran Kıraç, geliştirdikleri platform hakkında şu bilgileri verdi:

“Kendi iç kaynaklarımızla geliştirerek patentini de almış olduğumuz TT-ON Kök Neden Analizi Platformu, Türk Telekom fiber şebekesi üzerinde farklı çözüm ortaklarına ait altyapı verilerini tek bir ekrandan izlemeye olanak tanıyor. Fiber optik kabloların mevcut sistem parametreleri üzerinden canlı olarak kalite ölçümünü gerçekleştiren platform, gerektiğinde en uzak alt noktaya inerek detaylı analiz yapıyor.”