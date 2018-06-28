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Yerli ve milli uçak jantı için protokol sağlandı

Technocast firması ile TUSAŞ-TAI arasında uçak jantı yapımı konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

28 Haziran 2018 Perşembe 15:56
Yerli ve milli uçak jantı için protokol sağlandı

Technocast firmasında yapılan toplantıda konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, yolcu uçağı jantıyla ilgili daha önce bir çalışma yapıldığını belirterek, "Çalışmalarımızı gözden geçireceğiz. Yolcu uçağı jantı ile ilgili daha önce bir ziyaretimiz olmuştu. Bugün de genel bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Bülent Eker de, yerli ve milli yolcu uçak jantı konusunda yapılabilecek ve geliştirilecek projeler konusunda iş birliğinin sağlandığını söyledi.

Toplantıya, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan, Technocast Genel Müdürü Necat Öney, TUSAŞ yetkilisi Serkan Yalız ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 15:56
  1. Tekirdağ
  2. Çerkezköy
  3. Organize Sanayi Bölgesi
  4. Namık Kemal
  5. Ceylan
  6. Mehmet Öz

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