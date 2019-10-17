Yerli ve milli teknoloji TSK’ya güç veriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı Harekâtı’nda büyük ölçüde yerli ve milli ürünleri kullanırken, savunma sanayisine yönelik ambargolar için alternatif kaynak ve yerli üretim konularında da tedbirler alındı.

Mühendisler tasarladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayisinin bütün paydaşlarıyla Başkanlık, vakıf şirketleri, özel sektör firmaları, ilgili kamu kurumları, araştırma merkezleri, üniversiteler ve teknoparklarla, her zaman olduğu gibi Barış Pınarı Harekâtı’nda da silahlı kuvvetlerin yanında olduğunu söyledi.

Demir, “Helikopterimizden insansız hava araçlarımıza, akıllı mühimmatlardan füzelere, piyade tüfeğinden zırhlı araçlarımıza ve elektronik harp sistemlerimize varıncaya kadar Mehmetçik’in sahada ihtiyaç duyduğu ve kullandığı sistemler çok büyük oranda yerli ve millidir, Türk mühendislerinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerdir” dedi.

“Tedbirleri aldık”

Türk savunma sanayisine ambargo uygulanacağına yönelik gelişmelere de değinen Demir, “Bugünlerde Türkiye’nin kararlı duruşu karşısında bazı ülkelerden gelen ambargo, silah satış yasağı gibi kararlar bizi etkilemeyecektir. Bunlarla ilgili analizlerimizi yaptık, alternatif kaynak ve yerli üretim gibi konular da dahil gerekli tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.