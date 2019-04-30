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‘Yerli ve milli’ projeler hayran bıraktı

Büyük bir ivme yakalayan savunma sanayii, yerli ve milli projelerle gurur kaynağımız olurken dünyaya da gözdağı veriyor.

30 Nisan 2019 Salı 10:21
‘Yerli ve milli’ projeler hayran bıraktı

Türkiye, savunma sanayii alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Yerli ve milli projeler olan Samur, Ural, Tulpar, Kunduz, Cobra 2, Hızır ve Ukap göğüsleri kabarttı.

Harekat sırasında nehirle karşılaşan ordunun, hız kesmeden ve tüm zırhlı araçlarıyla engeli aşması için tasarlanan milli seyyar yüzücü hücum köprü aracı ‘Samur’, dünyanın ilgisini çekti. Pek çok ülkenin, ordusuna bu aracı kazandırmak için Türk yetkililerle görüştüğü öğrenildi. Tasarımı ve yazılımı Türk mühendislerce yapılan ‘Samur’, hem karada hem de suda ilerleyebiliyor.

Ural - Otokar firmasının ürettiği zırhlı personel taşıyıcı Otokar Ural. Tamamı zırh sacından üretilmiş personel kabini ile farklı tehditlere karşı sağladığı üst seviye personel korumasına ilave olarak; geniş iç hacmi ve koltuk ara mesafeleri, ergonomik tam boy koltukları, süspansiyonu ve sınıfındaki en büyük lastik ebadı sayesinde personel konforunu da en üst seviyede tutuyor.

Tulpar  - Tulpar, A400M ile taşınabilirlik, modüler koruma yapısı, elektronik alt yapı ve düşük siluet gibi teknik ve taktik özellikleri ile geleceğin zırhlı muharebe aracı. Geniş iç hacmi, yüksek taşıma kapasitesi ve esnek mimarisi ile gelecekte ortaya çıkabilecek zırh ve görev donanımı ihtiyaçlarına cevap verebilecek genişleme kapasitesine sahip.

Kunduz -  Türk mühendislerce Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacı doğrultusunda tasarlanan ve milli imkanlarla üretilen amfibi zırhlı muharebe istihkam iş makinesi “Kunduz”, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hızına hız kattı.

Cobra2 - Cobra 2, Üstün hareket kabiliyeti ve 9 personel taşıma kapasitesinin yanında personele sağladığı yüksek koruma, ateş gücü ve görev ekipmanları ile askeri uygulamalar için ideal.

Hızır - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni zırhlı araç ‘Hızır 4x4’ün test sürüşleri Mart ayında sona erdi.

UKAP - Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Katmerciler tarafından geliştirilen Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP), her türlü zorlu koşulu içeren saha testleriyle göreve hazırlanıyor.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 10:21
  1. savunma sanayii
  2. Samur
  3. Ural
  4. Tulpar
  5. Kunduz
  6. Cobra 2
  7. Hızır
  8. Ukap
  9. milli seyyar yüzücü hücum köprü aracı
  10. Otokar Ural
  11. Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP)

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