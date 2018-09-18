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Yerli ve milli imkanlarla üretildi! Dünyanın en büyüğü Trabzon Limanı'nda

Yerli ve milli imkanlarla üretilen, dünyanın en büyük tank çıkarma gemisi olma özelliğini taşıyan TCG Bayraktar, Deniz Harp Okulu Açık Deniz Eğitimi kapsamında Trabzon Limanı'na demir attı.

18 Eylül 2018 Salı 15:02
Yerli ve milli imkanlarla üretildi! Dünyanın en büyüğü Trabzon Limanı'nda

Yerli ve milli imkânlarla üretilen dünyanın en büyük tank çıkarma gemisi TCG BayraktarTrabzon Limanı'na demirledi.

VALİ, MAKAMINDA ZİYARET EDİLDİ

Deniz Harp Okulu Açık Deniz Eğitimi kapsamında Trabzon Limanı'na demirleyen TCG Bayraktar (L-402) Gemisi'nin Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Albay Erol Küçük ve beraberindeki öğrenci kafilesi ilk olarak Trabzon Valiliği'ni ziyaret ederek Atatürk Anıtı'na çelenk sundular. Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından, TCG Bayraktar Harp Okulu Filotillası Komodoru Deniz Albay Erol Küçük, Gemi Komutanı Deniz Yarbay Bülent Güngör, öğrenci kafilesi Komutanı Deniz Yarbay Aytuğ Çetin ve öğrencilerden oluşan heyet Trabzon Valisi Yücel Yavuz’u makamında ziyaret etti.

Daha sonra Vali Yücel Yavuz ve beraberindekiler dünyanın en büyük tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar’a iadeyi ziyarette bulunarak, gemi komutanları ile birlikte öğle yemeği yedi.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 15:02
  1. TCG Bayraktar
  2. Trabzon Limanı
  3. Deniz Harp Okulu Açık Deniz Eğitimi
  4. TCG Bayraktar (L-402) Gemisi
  5. Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Albay Erol Küçük
  6. Trabzon Valiliği
  7. Atatürk Anıtı
  8. Trabzon Valisi Yücel Yavuz

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