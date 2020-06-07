Yerli ve milli haberleşme altyapısı ULAK MAYA yaygınlaştırılıyor

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, bakanlıklar başta olmak üzere bazı kamu kurumlarında yoğun olarak canlı şebekelerde testlerin gerçekleştirildiği Milat Ağ Yönetim ve Analiz (MAYA) Sistemi'nin, Gazi Üniversitesi şebekesinde de yıl sonuna kadar konumlandırılacağını bildirdi.

Balcı, AA muhabirine, 2015'te Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığınca (SSB) başlatılan Milat Ar-Ge Projesi'nin ürünleştirme çalışmalarıyla geliştirilen ve adını ULAK Milat Ağ Yönetim ve Analiz Sistemi'nin baş harflerinden alan ULAK MAYA'nın, tamamen yerli ve milli haberleşme altyapısı olarak kullanımda olduğunu söyledi.



MAYA sistemlerine yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Balcı, şöyle konuştu:



"Birçok kamu kurumunda yoğun şekilde canlı şebekelerde testlerin gerçekleştirildiği bir Cumhurbaşkanlığı SSB projesi olan MAYA sistemleri, ilk olarak Türksat ve SSB SAVNET altyapısında kullanıma girdi. Testlerin başarılı sonuçları sonrası oluşan güven ortamıyla ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ve mayıs ayında da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın altyapısında yıl sonuna kadar kullanıma girecek şekilde projeler başlatıldı. Yine yıl sonuna kadar gerçekleştirmek üzere Gazi Üniversitesi şebekesinde de MAYA sistemlerimizi konumlandıracağız. Bu konuda da projemiz başladı. Gazi Üniversitemizde yapacağımız çalışmalar ürünlerimize ve yol haritamıza ayrı bir zenginlik katacak."

Balcı, 5G'nin temel teknolojisi olan Yazılım Tanımlı Ağ ve Ağ Fonksiyonların Sanallaştırılması (SDN/NFV) esasına dayanan özgün ürünleri, global çözümleri, dünyayla eş zamanlı olarak hizmete sunarken, MAYA kullanımının her geçen gün yaygınlaşmasını, ekonomik, teknolojik ve siber güvenlik açılarından zorunluluk olarak gördüklerini dile getirdi.



Milli sistemlerin ülke altyapısında tamamen yaygın hale gelmesiyle başka ülkelere veri transfer edilmediğinden emin olarak, iletişim altyapısını tamamen yerli ve milli sistemler üzerine kurmak hedefine önemli katkılar verdiklerini vurgulayan Balcı, somut gelişmeler ve sahadaki uygulamalarla bu konuda öncü ve lider paydaş rolünü her geçen gün kuvvetlendirdiklerini ifade etti.



- "Uçtan uca veri güvenliğinde tek yol yerli ve milli sistemler"



"Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalıdır" sloganındaki hedefin gerçekleştirilmesinin yabancı kaynaklı sistemlerle oluşturulan veri merkezleriyle zor olduğuna işaret eden Balcı, "Eğer amaç uçtan uca veri güvenliği ise tek yol yerli ve milli sistemlerin kullanılmasıdır. Tamamen yerli ve milli olarak geliştirilmiş olan MAYA, bu noktada devreye girmektedir. ULAK MAYA'da kullandığımız Veri Merkezi çözümümüzle merkezi yönetim kolaylığı sağlanmasının yanı sıra yetişmiş insan kaynağının da en verimli şekilde kullanılması sağlanmaktadır." dedi.



Pandemi sürecinde kullanımı artan telekonferans sistemlerine yönelik milli çözümlerin MAYA Veri merkezi çözümleriyle entegre edilerek, uçtan uca milliliğe bir adım daha yaklaşılmasının mümkün olacağına dikkati çeken Balcı, "ULAK MAYA, Kovid-19 salgınının etkileri göz önüne alındığında ihtiyaç haline gelen uzaktan eğitim, teletıp, sağlık hizmetleri ve uzaktan çalışma konularında etkin bir şekilde hizmet sağlamaktadır." diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük servis sağlayıcılarından Türksat'ın, ULAK MAYA SD-WAN çözümünü kendi şebekesinde ticari kullanıma soktuğuna işaret eden Balcı, bu yılın başından itibaren MAYA geniş alan ağ çözümüyle kamu kurumlarına yerli çözümler sunmaya devam ettiklerini anlattı.

Balcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk Telekom ile Tarım ve Orman Bakanlığının 500 noktasında SD-WAN kurulması için sözleşme imzaladık. Bu sözleşmeyle bahsi geçen 500 nokta, MAYA SD-WAN ile Türksat entegratörlüğünde Türk Telekom'un yürüttüğü SD-WAN projesi kapsamında iletişim kurabilecek. Köklü operatörlerimiz Türk Telekom ve Türksat tarafından verilen destek, şirketimiz açısından çok önemli gelişmedir. Altyapımızı yerlileştirme konusunda operatörlerimizin bu desteğinin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 110 noktasında servise verilmek üzere Türksat'ın yürüteceği proje kapsamında, ULAK Yazılım Tanımlı Ağ çözümümüzle yerimizi alıyoruz. Özellikle ülkemiz altyapısının yerli ve milli ürünlerle kurulması konusunda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin desteğini her zaman yanımızda hissetmekteyiz. Haberleşme sektöründe üretici olarak dünyada söz sahibi olabilmek adına çok daha etkin ve koordineli çalışmaya ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz."



Balcı, bu yıl en önemli beklentilerinin ULAK baz istasyonlarının yanı sıra, ULAK MAYA SD-WAN ve ULAK MAYA SD-DC ürünlerinin kamu bilişim altyapısında daha da yaygınlaşması olduğunu belirterek, ULAK Haberleşme olarak sadece Türkiye'de değil, dünyada da rekabetten kopmamak adına yol haritalarını güçlü Ar-Ge ekibi ve güçlü ekosistemle sürekli geliştirip, sahada uygulamak için çalışmalara son sürat devam ettiklerini bildirdi.



Bu yılın özellikle ULAK ürünleriyle sahada yaygınlaşmanın sağlanması ve 5G yol haritasına uygun şekilde ürün geliştirmeye devam edilebilmesi açısından son derece önemli olduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Özgünleşen çözümlerimizle dünyada baz istasyonu üretebilen 5-6 ülkeden biri haline geldiğimiz önemli bir noktadayız. Bu noktadan artık geri adım atmamalı, daha da güçlenerek geniş bant iletişim teknolojilerindeki geleceğimizi birlikte inşa etmeliyiz. ULAK Haberleşme, Türkiye'nin '5G ve Ötesi' için iletişim gücü olma yolundaki tüm kazanımlarını ekosistemiyle zenginleştirerek, yerli ve milli bir iletişim/bilişim altyapısı kurma yolunda çalışmalarına tüm gücüyle devam edecektir."