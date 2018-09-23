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Yerli ve milli gururumuz HÜRKUŞ, teslimat için gün sayıyor!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii(TUSAŞ) tarafından tamamen yerli imkanlarla özgün olarak geliştirilen ilk milli hava aracımız Hürkuş, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor.

23 Eylül 2018 Pazar 12:40
Yerli ve milli gururumuz HÜRKUŞ, teslimat için gün sayıyor!

Hürkuş, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne renk kattı. Kırmızı-beyaz renkleriyle fuar alanında sergilenen Hürkuş, yaptığı hava gösterisiyle de ilgi gördü.

Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacına cevap verecek ve dünya pazarına girebilecek bir eğitim uçağının geliştirilmesi amacıyla başlatılan Hürkuş Projesi'nde ise önemli bir aşamaya gelindi.

Hürkuş'un, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde temel eğitim uçağı olarak görev yapacak B konfigürasyonunun ilk test uçuşu ocak ayında gerçekleştirildi.

Uçak, geçen sürede Türk Hava Kuvvetleri'nin de istekleri doğrultusunda geliştirilmeye devam edildi.

Gelinen noktada Hürkuş'un kasım ayında Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor. İlk uçak teslim edildikten sonra Hava Kuvvetleri pilotları tarafından kullanılacak ve çeşitli değerlendirmelere tabi tutulacak. 3 ay olarak öngörülen bu sürede, komutanlık ve TUSAŞ'ın iş birliğinde uçağa ilişkin geliştirmeler nihayetlendirilecek.

Uçağın teslimatları sistematik şekilde sürdürülerek toplamda 15 uçak, 2019'un ilk yarısında Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek.

TÜRK HAVACILIĞINDA YENİ SAYFA

Uçağın Hava Kuvvetleri envanterine girmesi Türk havacılık sanayisinde yeni bir sayfa açılması anlamına geliyor.

Bugüne kadar TUSAŞ tarafından modernize edilen birçok hava aracı Hava Kuvvetleri tarafından kullanıldı. Hürkuş ise şirket tarafından tasarlanarak üretilen ve envantere giren ilk milli hava aracı olacak.

Sivil alanda kullanılmak üzere geliştirilen Hürkuş-A'nın ardından Hürkuş-B'nin, özellik ve dinamikleri yenilendi.

Hürkuş-B, Hürkuş-A'dan 100 kilogram daha hafif, hızlı, modern ve güçlü bir uçak olarak dikkati çekiyor. Bu varyant, daha stabil ve daha kapsamlı bir uçak olarak tasarlandı.

Sınıfının en iyisi olarak gösterilen Hürkuş-B, sayısal kokpiti, basınçlı kabini, fırlatma koltuğu, oksijen desteği ve iniş takımları açısından jet uçaklardakine benzer sistemlerle donatıldı.

Toplamda bin uçuş saatini başarıyla aşan ve 150 sorti sayısına geliştirme faaliyetleri kapsamında ulaşan Hürkuş da festival kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 12:40
  1. İstanbul
  2. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii(TUSAŞ)
  3. Milli hava aracı
  4. HÜRKUŞ
  5. İlk yerli uçak
  6. teslimat için gün sayıyor
  7. Türk savunma sanayii

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