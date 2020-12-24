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Ekonomi Yerli ve milli "eSIM" tanıtıldı
Ekonomi

Yerli ve milli "eSIM" tanıtıldı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: - "Turkcell olarak hatları da dijitalleştiren bu yerli ve milli eSIM çözümünü kullanıma sunduk"

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:02:22 -
Yerli ve milli "eSIM" tanıtıldı

ANKARA (AA) - Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, hatları da dijitalleştiren yerli ve milli eSIM çözümünü kullanıma sunduklarını bildirdi.

Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli ve milli teknolojileri en fazla destekleyen şirket olarak Türkiye'ye özel geliştirilen eSIM çözümünün bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

"Turkcell, Türkiye'de eSIM alanında Ar-Ge anlamında çalışmaya başlayan ilk operatör." diyen Erkan, 2017'de başlayan Ar-Ge çalışmalarının sonucunda özel olarak geliştirilen bu çözümlerin halihazırda Belarus ve Ukrayna'da kullanıldığını aktardı.

Teknolojilerin kullanıldığı ülkelere özel olarak geliştirilmesi gerektiğini düşünerek tüm çalışmalarını bu yönde yapmaya devam ettiklerini anlatan Erkan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de de eSIM çözümü sayesinde kullanıcılarımızın verisi Türkiye'de kalacak. Teknolojinin uçtan uca yerli ve milli olmasını sağlayacak bu çözümün Türkiye'ye özel olarak geliştirilebilmesi için yürütülen çalışmalarda aktif biçimde rol aldık."

Erkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) öncülüğünde başlatılan, geliştirme çalışmalarına katkı sundukları yerli ve milli eSIM teknolojisini Turkcell kalitesiyle müşterilerin hizmetine sunmanın heyecanını yaşadıklarına işaret eden Erkan, "Turkcell olarak hatları da dijitalleştiren bu yerli ve milli eSIM çözümünü kullanıma sunduk." ifadelerini kullandı.

Bu teknolojiyi Türkiye'ye kazandırmak için öncülük eden Ulaştırma Bakanlığı ve BTK yetkililerine teşekkür eden Erkan, "Türkiye'nin Turkcell'i olarak yerli ve milli teknolojilerin gelişimine katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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