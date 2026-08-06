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Aktüel '18 yaşından önce evlilik yasak ama zina serbest!'
Aktüel

'18 yaşından önce evlilik yasak ama zina serbest!'

Yeniakit Publisher
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'18 yaşından önce evlilik yasak ama zina serbest!'

Ayasofya Camii eski Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, 18 yaş altındaki bireylerin evlenmelerine yönelik yasal düzenlemeler ile evlilik dışı ilişkilere ilişkin mevcut hukuk sistemini eleştirdi.

Ayasofya Camii eski Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, 18 yaş altındaki bireylerin evlenmelerine yönelik yasal düzenlemeler ile evlilik dışı ilişkilere ilişkin mevcut hukuk sistemini eleştirdi.

Ayasofya Camii eski Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 18 yaş altındakilerin evlilik ve evlilik dışı ilişkilere ilişkin mevcut hukuki düzenlemeleri eleştirdi.

Boynukalın, paylaşımında, "Kanuna göre 18 yaşından küçüklerin kendi rızalarıyla evlenmesi yasak, ama kendi rızalarıyla zina yapmaları, evlilik dışı ilişkiye girmeleri serbest. Böyle saçmalık olur mu! Oluyor. Evlilik suç, zina serbest. Yaşasın 'Aile Yılı'! Diziler desen zaten her türlü suçu özendiriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de zina, uzun yıllar Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak yer aldı. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin 1996 ve 1998 yıllarında eski Türk Ceza Kanunu'ndaki zina suçunu düzenleyen hükümleri iptal etmesinin ardından bu fiil ceza hukuku kapsamından çıkarıldı. 1 Haziran 2005'te yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu'nda ise zina yeniden suç olarak düzenlenmedi.

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