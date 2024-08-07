Yerli üretimi arttırma çabası! Hindistan 200 adet füze alacak

Yerli füze üretim kabiliyetlerini artırmak amacıyla Hindistan Hava Kuvvetleri, kamu sektörü firması Bharat Dynamics Limited’e 200 adet Astra Mark 1 hava-hava füzesi üretimi için onay verdi.

HAVA-HAVA FÜZESİ

Astra Mark1 füzeleri, Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatı tarafından geliştiriliyor ve üretim ajansı BDL. Hindistan Hava Kuvvetleri yetkilileri, BDL’ye üretim izninin Hindistan Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Hava Mareşali Ashutosh Dixit’in yakın zamanda Haydarabad’a yaptığı ziyaret sırasında verildiğini söyledi. “IAF Başkan Yardımcısı, Astra füzelerinin geliştirme ajansı olan DRDO’nun Savunma Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı’nı ziyaret etti” denildi. Savunma kaynakları, “2.900 crore ₹’ den fazla değerindeki proje için onay, Savunma Satınalma Konseyi tarafından 2022-23’te verildi ve tüm testler ve geliştirmeler tamamlandıktan sonra bu sipariş için üretim izni verildi” dedi.

YERLİ PROJELERE DESTEK

NDTV haberine göreBu projenin düğüm laboratuvarı Savunma Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı (DRDL)’dır. Astra füzeleri, üretimin ardından hem Rus menşeili Su-30’lara hem de yerli LCA Tejas savaş uçaklarına entegre edilecek. Hindistan Hava Kuvvetleri füzeler konusunda çok sayıda yerli projeye destek sağlıyor ve hava-kara füzeleri de dahil olmak üzere üç-dört benzer program tamamlanmak üzere. Astra programı DRDO ve IAF tarafından kademeli olarak ilerletiliyor ve şu anda silah sisteminin Mark 2’sini yaklaşık 130 km’de test etmeyi düşünüyorlar. (Haber Merkezi)

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